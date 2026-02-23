Đẩy mạnh hội nhập trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

(GLO)- Thời gian qua, các trường đại học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và gắn kết doanh nghiệp. Qua đó, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển KT- địa phương.

Định hướng đào tạo gắn với hội nhập quốc tế

Những năm gần đây, Trường ĐH Quy Nhơn tập trung mở rộng hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật và nghiên cứu khoa học (NCKH) có trọng tâm, phù hợp với thế mạnh của nhà trường và nhu cầu phát triển của khu vực.

Được sự hỗ trợ của UBND tỉnh, tháng 12.2025, đoàn cán bộ nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Quy Nhơn đã có chuyến giao lưu, trao đổi và định hướng hợp tác về học thuật tại Nhật Bản.

﻿- Trong ảnh: Đoàn cán bộ nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Quy Nhơn tại Đài quan sát thiên văn Okayama - trên núi Chikurinji, ở thị trấn Yakage, TP Asakuchi. Ảnh: ĐVCC

Trong lĩnh vực đào tạo, Trường ĐH Quy Nhơn tham gia mạng lưới UNITWIN/UNESCO; tổ chức và tham gia nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo như Hackathon; tiếp nhận sinh viên, học viên cao học thực tập đến từ các trường đại học của Vương quốc Bỉ như ĐH HOGENT, ĐH Ghent và đặc biệt là ĐH KU Leuven - trường đại học hàng đầu và lâu đời nhất tại Bỉ (thành lập năm 1425, liên tục nằm trong top 100 thế giới). Nhà trường đồng thời triển khai các chương trình thực tập quốc tế cho sinh viên một số ngành như: Ô tô, Quản trị du lịch và lữ hành, Kỹ thuật điện…, qua đó mở rộng môi trường học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo PGS.TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, các hoạt động hợp tác được triển khai nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên tiếp cận các chuẩn mực học thuật và công nghệ mới.

Trong chiến lược dài hạn, Trường ĐH Quy Nhơn từng bước mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác công nghệ. Tháng 7.2025, Trường ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với TORmem Inc. (Hoa Kỳ) trong lĩnh vực hạ tầng trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây; đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác với Tập đoàn GEO (CHLB Đức) và Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam để triển khai dự án xây dựng Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực năng lượng tái tạo.

Dự án có quy mô khoảng 20 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 50 triệu USD, hướng tới đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực điện gió, năng lượng mặt trời và hydro xanh. Thông qua các mối liên kết này, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận thực tiễn sản xuất, giảng viên mở rộng nghiên cứu ứng dụng, góp phần gắn đào tạo với nhu cầu xã hội.

Bên cạnh đó, nhà trường triển khai Chương trình IUC-QNU nhằm nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, môi trường và năng lượng tái tạo. Trong khuôn khổ chương trình, giảng viên trường tham gia trao đổi học thuật với các đại học vùng Flanders (Vương quốc Bỉ), phối hợp hướng dẫn 10 nghiên cứu sinh sandwich [Sandwich PhD/Sandwich Student là hình thức nghiên cứu sinh (học viên cao học/tiến sĩ) học tập và làm nghiên cứu tại hai cơ sở khác nhau (thường là một ở Việt Nam và một ở nước ngoài) trong một khoảng thời gian nhất định, với một phần chương trình tập trung vào việc thực tập, thực nghiệm chuyên sâu tại DN hoặc viện nghiên cứu ở nước ngoài, nhằm kết hợp lý thuyết hàn lâm và kinh nghiệm thực tế, giúp nghiên cứu sinh có kiến thức chuyên sâu, kỹ năng làm việc quốc tế và mạng lưới quan hệ rộng, thường đi kèm với học bổng và triển khai các nghiên cứu về IoT trong xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm; đồng thời đầu tư trang thiết bị nghiên cứu, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển học liệu e-learning].

Từ nền tảng hợp tác đã triển khai, Trường ĐH Quy Nhơn tiếp tục mở rộng kết nối học thuật ở cấp độ địa phương và quốc tế, thể hiện vai trò đồng hành cùng tỉnh trong chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cụ thể, từ ngày 9 đến 12-12-2025, đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của Trường ĐH Quy Nhơn, đã làm việc tại Nhật Bản, trao đổi và định hướng hợp tác trong các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Y sinh, Thiên văn và Vũ trụ, tạo thêm cơ sở để nhà trường mở rộng hợp tác học thuật và gắn đào tạo với hội nhập quốc tế.

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Trong khi đó, Trường ĐH Quang Trung xác định đào tạo mang tính ứng dụng cao, gắn với nhu cầu DN là trọng tâm chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030.

TS Võ Quế, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Mục tiêu của nhà trường là đào tạo sinh viên sau tốt nghiệp có thể tham gia ngay vào thị trường lao động. Nhà trường củng cố và mở rộng hợp tác với các DN đối tác chiến lược trong cùng hệ sinh thái như Thương hiệu DOIDEP, Ngân hàng TMCP Nam Á, BVĐK Quốc tế Huế, Tập đoàn Hoàn Cầu, Tập đoàn Hoàng Gia thông qua các hoạt động kiến tập, thực tập tại DN. Đồng thời, các chuyên gia trong các lĩnh vực ngân hàng, nhà hàng - khách sạn, trà… được mời tham gia chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên.

Vì thế, các ngành đào tạo của Trường ĐH Quang Trung cũng là những lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của các DN đối tác chiến lược trong hệ sinh thái; sinh viên của trường trong tương lai sẽ trở thành nguồn nhân lực trực tiếp của các DN này. Trên cơ sở đó, chương trình đào tạo được xây dựng và điều chỉnh theo hướng ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và thực tiễn của đơn vị sử dụng lao động.

Ngoài ra, nhà trường chú trọng hoạt động NCKH và hợp tác quốc tế, tiêu biểu là dự án lai tạo giống nấm đông cô của Nhật Bản thành giống nấm mang thương hiệu F2 của Trường ĐH Quang Trung, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ từ phía Nhật Bản. Bên cạnh đó, nhà trường đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu các giống chè mới và hệ sinh thái san hô biển.

Sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai trải nghiệm “Học kỳ doanh nghiệp” tại Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, Trường ĐH Quang Trung đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên thông qua cuộc thi “Trà Việt ReStart - Trà Việt cùng thế hệ trẻ” và cuộc thi GenTea 2025. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục mở rộng đào tạo các ngành Sức khỏe, Trà học, Dịch vụ du lịch - khách sạn, Fintech và Trí tuệ nhân tạo, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu.

Đào tạo phục vụ cộng đồng và phát triển bền vững

Đối với Phân hiệu Trường ĐH Lâm nghiệp tại Gia Lai, hợp tác với DN và các đơn vị quản lý tài nguyên được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ phát triển địa phương.

Theo TS Ngô Văn Long - Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu, giai đoạn 2021 - 2025, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với DN, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tiễn thông qua thực tập nghề nghiệp và học kỳ DN.

Một trong những đối tác lớn của Phân hiệu là Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI). Thông qua hợp tác, sinh viên các ngành Lâm sinh, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Thú y, Chăn nuôi, Quản trị kinh doanh, Kế toán… được tiếp nhận thực tập và làm việc tại các nông trường của THACO AGRI tại Việt Nam, Lào và Campuchia. DN tạo điều kiện về chế độ thực tập cho sinh viên, đồng thời tham gia góp ý chương trình đào tạo nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Phân hiệu còn phối hợp chặt chẽ với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh trong đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ. Hai bên tổ chức các lớp tập huấn, sinh hoạt học thuật; nghiên cứu về bảo tồn đa dạng sinh học, ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài nguyên rừng và phát triển du lịch sinh thái, qua đó gắn đào tạo với bảo tồn tài nguyên và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương. Ngoài ra Phân hiệu còn hợp tác với một số DN chế biến nông sản khác, trong đó có Công ty CP Nafoods Tây Nguyên.

Từ thực tiễn triển khai tại các cơ sở giáo dục đại học cho thấy, việc mở rộng hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật, NCKH và gắn kết DN đang trở thành hướng đi quan trọng trong quá trình hội nhập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ phát triển KT-XH địa phương.