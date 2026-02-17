Khát vọng từ đại ngàn đến đại dương

(GLO)- Khi những cánh dã quỳ trên cao nguyên vừa khép lại, cũng là lúc sắc mai vàng rực rỡ của miền duyên hải bừng nở.

Sự giao thoa ấy không chỉ báo hiệu vòng quay của đất trời mà còn đánh dấu một mùa xuân lịch sử: Xuân Bính Ngọ 2026 - Mùa xuân đầu tiên của một vị thế mới, một thực thể mới: Tỉnh Gia Lai.

Khu vực trung tâm phường Quy Nhơn, vùng năng động, giàu tiềm lực phát triển bậc nhất tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Dũng

Dấu mốc ngày 1-7-2025 đã khắc ghi vào biên niên sử của vùng đất này. Việc hợp nhất tỉnh Gia Lai (cũ) và tỉnh Bình Định không đơn thuần là sự cộng hưởng về địa giới hành chính mà là cuộc "đại khai mở" về không gian phát triển.

Lần đầu tiên, cái chất hào sảng của "đất Võ, trời Văn" hòa quyện cùng sự hùng vĩ, huyền thoại của đại ngàn. Biển và Rừng không còn là hai khái niệm cách trở mà tựa lưng vào nhau, hội tụ để tạo nên một hệ sinh thái kinh tế - văn hóa hoàn chỉnh, xuyên suốt từ đỉnh Trường Sơn xuống đến đại dương bao la.

Năm 2025 đã khép lại với những thử thách khắc nghiệt của thiên tai và cả những bỡ ngỡ ban đầu khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thế nhưng, con số tăng trưởng GRDP 7,2% chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho ý chí quật cường của con người nơi đây. Trong gian khó, bản lĩnh của sự hợp nhất đã tỏa sáng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã vạch ra một lộ trình rõ nét: Gia Lai phải là nhịp cầu huyết mạch nối liền Đông - Tây, là cửa ngõ hướng biển của vùng Đông Bắc Campuchia và Nam Lào và là cực tăng trưởng trọng điểm của cả nước.

Năm 2026 mang trên vai sứ mệnh của người mở đường. Đây là năm đầu tiên hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030). Với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8,8 - 9,4%, chúng ta không chỉ nhìn vào những con số mà nhìn vào một khát vọng vươn tầm.

Để hiện thực hóa giấc mơ ấy, phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” phải trở thành "kim chỉ nam" trong mọi hành động. Đó là việc huy động tổng lực các nguồn lực đầu tư, khơi thông những "điểm nghẽn", để không gian phát triển mới thực sự trở thành mảnh đất lành cho những dự án chiến lược, tạo nền tảng cho những cú nhảy vọt trong tương lai.

Nhìn lại lịch sử, mùa xuân năm xưa, tiếng vó ngựa thần tốc của nghĩa binh Tây Sơn đã làm nên kỳ tích Thăng Long lẫy lừng. Ngày nay, tinh thần "thần tốc - quyết thắng" của người anh hùng áo vải Quang Trung cần được thắp sáng trong mỗi công trình, mỗi quyết sách. Chúng ta không chỉ mơ về một Gia Lai thịnh vượng về vật chất, mà phải là một Gia Lai "văn minh, hiện đại, thấm đẫm bản sắc".

Xuân Bính Ngọ đang gõ cửa với khí thế của sự bứt phá. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đang cùng nhau viết tiếp những trang sử mới bằng niềm tin tự cường.