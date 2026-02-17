Khát vọng từ đại ngàn đến đại dương

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

(GLO)- Khi những cánh dã quỳ trên cao nguyên vừa khép lại, cũng là lúc sắc mai vàng rực rỡ của miền duyên hải bừng nở.

Sự giao thoa ấy không chỉ báo hiệu vòng quay của đất trời mà còn đánh dấu một mùa xuân lịch sử: Xuân Bính Ngọ 2026 - Mùa xuân đầu tiên của một vị thế mới, một thực thể mới: Tỉnh Gia Lai.

Khu vực trung tâm phường Quy Nhơn, vùng năng động, giàu tiềm lực phát triển bậc nhất tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Dũng
Dấu mốc ngày 1-7-2025 đã khắc ghi vào biên niên sử của vùng đất này. Việc hợp nhất tỉnh Gia Lai (cũ) và tỉnh Bình Định không đơn thuần là sự cộng hưởng về địa giới hành chính mà là cuộc "đại khai mở" về không gian phát triển.

Lần đầu tiên, cái chất hào sảng của "đất Võ, trời Văn" hòa quyện cùng sự hùng vĩ, huyền thoại của đại ngàn. Biển và Rừng không còn là hai khái niệm cách trở mà tựa lưng vào nhau, hội tụ để tạo nên một hệ sinh thái kinh tế - văn hóa hoàn chỉnh, xuyên suốt từ đỉnh Trường Sơn xuống đến đại dương bao la.

Năm 2025 đã khép lại với những thử thách khắc nghiệt của thiên tai và cả những bỡ ngỡ ban đầu khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thế nhưng, con số tăng trưởng GRDP 7,2% chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho ý chí quật cường của con người nơi đây. Trong gian khó, bản lĩnh của sự hợp nhất đã tỏa sáng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã vạch ra một lộ trình rõ nét: Gia Lai phải là nhịp cầu huyết mạch nối liền Đông - Tây, là cửa ngõ hướng biển của vùng Đông Bắc Campuchia và Nam Lào và là cực tăng trưởng trọng điểm của cả nước.

Năm 2026 mang trên vai sứ mệnh của người mở đường. Đây là năm đầu tiên hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030). Với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8,8 - 9,4%, chúng ta không chỉ nhìn vào những con số mà nhìn vào một khát vọng vươn tầm.

Để hiện thực hóa giấc mơ ấy, phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” phải trở thành "kim chỉ nam" trong mọi hành động. Đó là việc huy động tổng lực các nguồn lực đầu tư, khơi thông những "điểm nghẽn", để không gian phát triển mới thực sự trở thành mảnh đất lành cho những dự án chiến lược, tạo nền tảng cho những cú nhảy vọt trong tương lai.

Nhìn lại lịch sử, mùa xuân năm xưa, tiếng vó ngựa thần tốc của nghĩa binh Tây Sơn đã làm nên kỳ tích Thăng Long lẫy lừng. Ngày nay, tinh thần "thần tốc - quyết thắng" của người anh hùng áo vải Quang Trung cần được thắp sáng trong mỗi công trình, mỗi quyết sách. Chúng ta không chỉ mơ về một Gia Lai thịnh vượng về vật chất, mà phải là một Gia Lai "văn minh, hiện đại, thấm đẫm bản sắc".

Xuân Bính Ngọ đang gõ cửa với khí thế của sự bứt phá. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đang cùng nhau viết tiếp những trang sử mới bằng niềm tin tự cường.

Giới thiệu Báo xuân Bính Ngọ 2026 và chuyên trang Xuân điện tử

Giới thiệu Báo xuân Bính Ngọ 2026 và chuyên trang Xuân điện tử

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai xin giới thiệu đến quý vị giai phẩm đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026 - một ấn phẩm đặc sắc với những câu chuyện đậm chất mùa xuân và khát vọng phát triển cùng nhiều bài viết, chương trình hấp dẫn trên trang Xuân điện tử tại địa chỉ baogialai.com.vn.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Xuân mới - Khát vọng mới

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

Vun bồi niềm tin phát triển Gia Lai

Vun bồi niềm tin phát triển Gia Lai

Xuân mới - Khát vọng mới

(GLO)- Trước thềm Xuân mới 2026, khát vọng phát triển của Gia Lai được đo bằng những đòi hỏi rất cụ thể từ đời sống: Sinh kế bền vững cho nông dân, môi trường đầu tư minh bạch cho doanh nghiệp, hạ tầng đủ sức đón dòng vốn lớn và một bộ máy chính quyền hành động hiệu quả.

Tạo đột phá từ logistics

Tạo đột phá từ logistics

Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Trong nhịp chuyển động mạnh mẽ của đất nước và vùng Tây Nguyên, Gia Lai xác định rõ: Kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới, là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đà tăng trưởng bền vững.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim

Đời sống

(GLO)- Những ngày cuối năm, Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) hiện ra với dáng vẻ bình yên nhưng vẫn đầy sinh khí. Sau mùa mưa bão, “ốc đảo” nhỏ giữa mênh mang sông nước dần hồi sinh, mạnh mẽ đứng dậy, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong niềm tin mới.

