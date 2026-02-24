Tư duy mới, giá trị mới

(GLO)- 2 cô gái trẻ ở Gia Lai đã chọn con đường khởi nghiệp: Nâng tầm nông sản địa phương bằng chế biến sâu. Trên hành trình ấy, mỗi sản phẩm không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất và cải thiện sinh kế cho người dân.

Đưa nông sản Việt vươn xa

Sinh ra và lớn lên ở Chư Sê, chị Hồ Thị Hoài Thu (SN 1994) thấu hiểu nỗi vất vả của bà con khi làm ra nông sản nhưng đôi khi loay hoay tìm đầu ra. “Nông sản quê hương dù dồi dào nhưng phần lớn chỉ bán dạng thô, giá trị thấp và thường xuyên bị thương lái ép giá” - chị Thu chia sẻ.

Chị Hồ Thị Hoài Thu giới thiệu sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa. Ảnh: ĐVCC

Từ những trăn trở ấy, khi đang làm việc trong lĩnh vực nhập khẩu và phát triển nhãn hàng tại TP. Hồ Chí Minh, tháng 3-2023, chị Thu mở kênh TikTok mang tên “Cô gái Chư Sê” để kể câu chuyện về nông sản Gia Lai một cách mộc mạc, chân thật.

Những video clip của chị Thu chia sẻ về mùa vụ, cách trồng, cách chế biến nông sản nhanh chóng thu hút gần 60.000 người theo dõi.

Tháng 11-2024, chị Thu quyết định về quê lập nghiệp. Tháng 7-2025, chị Thu hợp tác với Công ty CP chế biến xuất - nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê) và đảm nhận vai trò giám đốc Công ty.

Thay vì chỉ bán trái cây tươi như trước, chị Thu cùng các cộng sự lựa chọn đầu tư chế biến sâu để nâng cao giá trị. Nhà máy của Công ty đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP, FDA và được số hóa truy xuất nguồn gốc. Sầu riêng sấy thăng hoa là minh chứng rõ nét cho hướng đi này.

Sản phẩm có 100% sầu riêng nguyên chất, không chất bảo quản, không thêm đường, được sấy bằng công nghệ thăng hoa hiện đại, giúp giữ gần như trọn vẹn hương vị, độ giòn xốp và giá trị dinh dưỡng.

Từ loại nông sản phụ thuộc vào mùa vụ, sầu riêng sau chế biến có hạn sử dụng từ 12 tháng, giá trị sản phẩm tăng gấp 3-5 lần so với bán thô.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Phương giới thiệu các sản phẩm của hệ thống Aloo Kem Bơ. Ảnh: P.L

Cùng chung khát vọng nâng tầm nông sản Việt, chị Nguyễn Thị Hoàng Phương (SN 1990) - người sáng lập hệ thống chuỗi Aloo Kem Bơ (phường Quy Nhơn Nam) - chọn khởi nghiệp từ trái bơ giàu dinh dưỡng, nhưng nhiều khi rớt giá và chưa có nhiều sản phẩm sau thu hoạch, chế biến kém đa dạng.

Chị Phương chia sẻ: “Quả bơ phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh - lành - tốt cho sức khỏe. Bơ Việt Nam có chất lượng tốt, hương vị đặc trưng nhưng việc chế biến, thương mại hóa vẫn còn hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng của loại nông sản này.

Từ đó, chúng tôi đã sử dụng quả bơ để làm thành những hộp kem giàu chất dinh dưỡng, không phụ gia, giữ trọn hương vị tự nhiên”.

Từ một hộ kinh doanh nhỏ thành lập năm 2013, thương hiệu Aloo Kem Bơ đến năm 2023 bắt đầu bước sang giai đoạn phát triển mới với mô hình chuỗi được đầu tư bài bản. Khó khăn lớn nhất là nguồn nguyên liệu do bơ theo mùa, chất lượng không đồng đều.

Để khắc phục, hệ thống Aloo Kem Bơ chủ động lựa chọn vùng trồng, kiểm soát đầu vào, đầu tư sơ chế và bảo quản, đồng thời thu mua bơ sạch từ nông dân ở tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Hiện mỗi tháng, chuỗi cửa hàng tiêu thụ khoảng từ 1,2-1,8 tấn bơ.

Nâng tầm giá trị, mở hướng đi bền vững

Sầu riêng sấy thăng hoa của Green Tropical được đánh giá cao tại các hội chợ nông sản, phiên chợ OCOP trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN 2025, sản phẩm này của Công ty đã được khách hàng Trung Quốc đánh giá cao hương vị nguyên bản, phản hồi tốt và mong muốn nhập khẩu.

Sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa của Công ty cổ phần chế biến xuất - nhập khẩu Green Tropical. Ảnh: ĐVCC

Hiện tại, Công ty có các kênh phân phối chủ yếu: Chuỗi cửa hàng bán đặc sản; sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop.

Sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa được Công ty bán ra thị trường với giá 139 nghìn đồng/60g. Doanh thu của Công ty đạt hơn 5 tỷ đồng/năm.

Hiện nay, Công ty tạo việc làm ổn định cho gần 50 lao động ở địa phương. Mới đây, khi tham gia cuộc thi “Thanh niên Gia Lai sáng tạo khởi nghiệp” năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức, dự án khởi nghiệp này của chị Thu đã đạt giải nhì.

“Tôi mong muốn nông sản quê hương vươn xa trên bản đồ nông sản chế biến sâu của cả nước và khu vực. Hiện nay, các sản phẩm của Công ty đã đủ tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang những thị trường khó tính như Lào, Úc” - chị Thu bày tỏ.

Tỉnh Gia Lai có nhiều tiềm năng về nông nghiệp. Để góp phần nâng cao giá trị nông sản của tỉnh, cần vai trò tiên phong của người trẻ với tư duy mới, cách làm mới. Khi thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp với lối đi riêng từ chính nông sản địa phương, qua thực tế đã cho thấy hiệu quả thiết thực, đóng góp phát triển KT-XH địa phương”. Anh Ðỗ Ðức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Vì sử dụng 100% từ bơ tươi, nên sản phẩm của hệ thống Aloo Kem Bơ có vị béo tự nhiên, không gắt, không ngấy, nhiều người đã trở thành “khách ruột”.

Chị Võ Thị Thùy Nga (đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam) - khách hàng thường xuyên của thương hiệu Aloo Kem Bơ - chia sẻ: “Các sản phẩm kem có hương vị ổn định, an toàn và tốt cho sức khỏe nên tôi thường xuyên mua ăn và giới thiệu cho người thân, bạn bè”.

Ngoài món kem bơ truyền thống, hệ thống Aloo Kem Bơ còn có kem bơ topping và đồ uống từ bơ, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Hiện hệ thống Aloo Kem Bơ đang có chuỗi 5 cửa hàng tại các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai); phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

“Hệ thống Aloo Kem Bơ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng chuỗi 50 cửa hàng trên cả nước, trở thành thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực kem bơ và các sản phẩm từ bơ. Đồng thời, triển khai mô hình “A Bơ Bike” - xe bán kem tuổi thơ tại các khu du lịch và khu dân cư” - chị Phương cho biết.