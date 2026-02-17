Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Không để “khoảng trống” bảo vệ rừng dịp Tết

Những ngày giáp Tết, khi không khí xuân lan tỏa khắp buôn làng, phố thị, thì tại các khu rừng trọng điểm của tỉnh Gia Lai, nhịp làm việc của lực lượng bảo vệ rừng lại càng khẩn trương hơn. Mùa khô kéo dài, thời tiết khô hanh khiến nguy cơ cháy rừng, xâm hại rừng luôn tiềm ẩn, đặc biệt trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Lực lượng quản lý bảo vệ rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng chuẩn bị đi tuần tra rừng. Ảnh: L.N

Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng hiện quản lý hơn 15.546 ha rừng đặc dụng thuộc 14 tiểu khu, với độ che phủ lên tới 98,5%, là một phần quan trọng của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng trong dịp Tết, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Kon Chư Răng đã sớm xây dựng kế hoạch trực Tết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận; đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn và các lực lượng liên quan.

Theo ông Nguyễn Hồng Quân-Quyền Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, trong dịp Tết, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ tại các trạm bảo vệ rừng. “Riêng tôi trực ngày 29 tháng Chạp và mùng 1 Tết; các lãnh đạo và cán bộ, viên chức được bố trí trực luân phiên xuyên suốt kỳ nghỉ”, ông Quân cho biết.

Tại các trạm bảo vệ rừng, mỗi ngày có từ 5-7 người túc trực, vừa đảm bảo công tác trực, vừa sẵn sàng tuần tra khi có tình huống phát sinh. Trong dịp Tết, Khu Bảo tồn còn phối hợp với các tổ liên ngành gồm lãnh đạo xã, công an, quân sự, kiểm lâm và đơn vị chủ rừng để kiểm tra đột xuất, tuần tra ngẫu nhiên. “Khi chính quyền địa phương trực tiếp tham gia, lực lượng xử lý đủ mạnh, kịp thời, tránh bị động”, ông Quân chia sẻ.

Bữa cơm giữa rừng của lực lượng quản lý bảo vệ rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Ảnh: ĐVCC

Dù vậy, địa bàn quản lý rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, thông tin liên lạc hạn chế vẫn là thách thức lớn. “Có những nơi gần như mất sóng điện thoại hoàn toàn, khi phát hiện vụ việc, anh em phải đi nhiều giờ liền ra khỏi rừng mới báo được về đơn vị, thậm chí phải ngủ lại rừng qua đêm”, ông Quân nói.

Không riêng Kon Chư Răng, tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra, công tác trực Tết cũng được triển khai nghiêm túc. Ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra cho biết, đơn vị đang quản lý 13.815 ha rừng trên địa bàn 2 xã Hra và Đak Pơ, trong đó có hơn 10.000 ha rừng tự nhiên và khoảng 3.000 ha rừng trồng, với tỷ lệ che phủ ổn định 98%.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra họp triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Ảnh: L.N

“Chúng tôi xác định thời điểm trước, trong và sau Tết là giai đoạn nhạy cảm nên luôn chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng. Dịp Tết, đơn vị bố trí lực lượng trực tối thiểu 70% quân số, tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, việc giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ dân, cộng đồng sống gần rừng được xem là lực lượng nòng cốt, là cánh tay nối dài của lực lượng chuyên trách”, ông Chín chia sẻ.

Tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai, công tác quản lý, bảo vệ rừng dịp Tết cũng được chủ động triển khai. Ông Nguyễn Trường Hải-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai cho biết, đơn vị duy trì trực 24/24 giờ tại các trạm, chốt bảo vệ rừng, không để xảy ra “khoảng trống” quản lý.

Hiện đơn vị duy trì 14 tổ phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và 4 tổ nhận khoán bảo vệ rừng với hơn 200 người tham gia. Trong dịp Tết, khoảng 75% lực lượng trực luân phiên; số còn lại sẵn sàng huy động khi cần thiết. “Dù điều kiện thời tiết, địa bàn và thông tin liên lạc còn khó khăn, nhưng tình hình an ninh rừng cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng”, ông Hải cho biết.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Khi vợ chồng cùng “ăn Tết” với rừng

Không chỉ gắn bó với nghề trên cương vị người đứng đầu đơn vị, ông Nguyễn Hồng Quân còn là một trong nhiều cán bộ ngành Lâm nghiệp có cả hai vợ chồng cùng công tác trong lĩnh vực này. Những ngày Tết, lịch trực của hai vợ chồng thường rơi vào các ngày cao điểm như 28, 29 tháng Chạp, mùng 1, mùng 2 Tết. “Có năm đến mùng 3 mới tranh thủ về thăm ông bà ngoại, còn bên nội xa thì đành hẹn dịp khác. Làm nghề này phải chấp nhận thiệt thòi, quan trọng là vợ chồng hiểu và chia sẻ với nhau”, ông Quân bộc bạch.

Chị Vũ Thị Thủy-vợ ông Quân-đã có gần 17 năm gắn bó với ngành Lâm nghiệp, hiện công tác tại bộ phận kỹ thuật của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra. Với chị, trực rừng xuyên Tết gần như đã trở thành “thông lệ”. “Gia đình tôi thường phải sắp xếp để thay phiên nhau trực, vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa lo cho gia đình”, chị Thủy chia sẻ.

Băng rừng, lội suối tuần tra, kiểm soát để bảo vệ rừng. Ảnh: ĐVCC

Khó khăn càng nhân lên khi cả hai vợ chồng đều làm việc xa nhà, con cái chủ yếu do chị quán xuyến. Con lớn học lớp 11 đã có thể tự đi lại; con nhỏ học lớp 5 phải gửi nhờ người thân để tiện chăm sóc. “Có những ngày tôi đi từ sáng sớm, tối muộn mới đón con về. Quen rồi nhưng cũng không tránh khỏi những lúc chạnh lòng vì con thiệt thòi hơn bạn bè”-chị Thủy tâm sự.

Gia đình bên nội ở Đắk Lắk, bên ngoại trong tỉnh, nên vợ chồng chị thường tranh thủ về thăm ông bà nội trước Tết; còn trong những ngày Tết thì hầu như không đi xa. Những chuyến du xuân, nếu có, thường lùi lại sau mùng 4, mùng 5. “Làm lâu rồi, chúng tôi coi đó là một phần công việc mình đã chọn. Chỉ cần rừng yên là thấy Tết cũng trọn vẹn hơn”-chị Thủy chia sẻ.

Câu chuyện ấy cũng là hình ảnh quen thuộc của nhiều gia đình trong ngành Lâm nghiệp-nơi không ít cặp vợ chồng cùng bám rừng, cùng đón Tết trong ca trực.

Giữa nhịp sống rộn ràng ngày Tết, vẫn có những con người lặng lẽ đón xuân giữa đại ngàn. Với họ, mùa xuân không chỉ hiện diện trong khoảnh khắc đoàn viên, mà còn nằm trong từng cánh rừng được giữ gìn bình yên-để màu xanh còn mãi với thời gian.