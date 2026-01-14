Triển khai đồng bộ giải pháp nâng chất lượng và tiến độ trồng rừng

(GLO)- Sau bão số 13 gây thiệt hại lớn đến diện tích rừng, UBND tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh kế hoạch trồng rừng, nâng diện tích trồng mới từ 25.000 ha lên 42.500 ha trong năm 2026 và triển khai các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng bền vững.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phỏng vấn ông Trương Thanh Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) về vấn đề này.

▪ Xin ông chia sẻ cụ thể các giải pháp bảo đảm tiến độ và chất lượng trồng rừng năm 2026?

Ông Trương Thanh Hà. Ảnh: N.N - Sau cơn bão số 13, khoảng 25.000 ha rừng trồng trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển lâm nghiệp. Trước thực tế này, căn cứ chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I về trồng 125 nghìn ha rừng giai đoạn 2026-2030 (bình quân 25.000 ha/năm), Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch trồng 42.500 ha rừng trong năm 2026. Trong đó, 25.000 ha thực hiện theo chỉ tiêu Nghị quyết, còn 17.500 ha là trồng lại diện tích rừng bị thiệt hại do bão. Để đạt mục tiêu này, Chi cục tiếp tục triển khai nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kiên quyết bảo vệ 100% diện tích rừng tự nhiên hiện có, coi đây là nền tảng phát triển rừng bền vững. Bên cạnh đó, Chi cục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người dân, chủ rừng trồng lại diện tích rừng bị thiệt hại; đẩy mạnh chăm sóc rừng, khoanh nuôi và xúc tiến tái sinh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng. Đồng thời, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các cấp ngành ban hành nghị quyết chuyên đề, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ, phát triển rừng.

▪ Trong bối cảnh quỹ đất lâm nghiệp ngày càng thu hẹp và thời tiết diễn biến phức tạp, Chi cục sẽ làm gì để nâng cao hiệu quả và tính bền vững độ che phủ rừng?

- Chi cục triển khai đồng bộ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, PCCC rừng năm 2026; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, hạn chế tối đa tình trạng xâm hại tài nguyên rừng. Đồng thời, Chi cục tham mưu, hướng dẫn khoanh nuôi và phục hồi rừng tự nhiên; định hướng chuyển đổi rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn để nâng cao chất lượng rừng, hình thành vùng nguyên liệu ổn định cho chế biến sâu. Với việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện thẩm định chặt chẽ; chỉ tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét các dự án đủ điều kiện theo Luật Lâm nghiệp và quy định liên quan, nhằm hạn chế tối đa việc làm giảm diện tích và độ che phủ rừng. Bên cạnh đó, rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp; đề xuất chuyển các khu vực đầu nguồn, địa hình dốc, ven hồ chứa và dọc tuyến giao thông trọng điểm sang rừng phòng hộ. Thời gian tới, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong theo dõi diễn biến rừng, quản lý tài nguyên và PCCC, hướng tới nâng độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 46,5% vào năm 2030.

Lực lượng kiểm lâm tiếp tục được kiện toàn, nâng cao năng lực nhằm bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Ảnh: N.N

▪ Để phát triển rừng bền vững, Chi cục sẽ làm gì nhằm huy động hiệu quả chính quyền cơ sở, chủ rừng và người dân tham gia?

- Chi cục tiếp tục đổi mới phương thức phối hợp, tuyên truyền và hỗ trợ kỹ thuật theo hướng thực chất, hiệu quả. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực và ứng dụng công nghệ sản xuất giống cây lâm nghiệp, phát triển giống cây nuôi cấy mô chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp và chủ rừng chuyển từ trồng rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn, nâng cao giá trị kinh tế và thời gian gắn bó với rừng. Triển khai Đề án phát triển cây gỗ lớn giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050, tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh giao chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn cho các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; rà soát diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để đề xuất thu hồi, bố trí trồng rừng gỗ lớn bằng các loài cây phù hợp; định hướng các dự án trồng rừng thay thế theo hướng gỗ lớn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc trồng rừng gỗ lớn; hướng dẫn chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn trên cơ sở hiệu quả thực tiễn. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lực lượng kiểm lâm, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật lâm nghiệp, nâng cao năng lực quản lý cho UBND cấp xã và tham mưu các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho chủ rừng, góp phần phát triển lâm nghiệp bền vững.

▪ Xin cảm ơn ông!