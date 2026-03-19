Ngày 19-3, giá cà phê tăng thêm 1.500-1.600 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (19-3), giá cà phê trong nước tăng thêm 1.500-1.600 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 92.000-92.300 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê tăng 1.500 đồng/kg, lên mức 92.000 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, cà phê tăng thêm 1.600 đồng/kg, đưa giá thu mua chạm đỉnh 92.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay tăng phiên thứ hai liên tiếp. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5-2026 tăng 52 USD/tấn, lên mức 3.527 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 7-2026 cũng ghi nhận mức tăng 48 USD/tấn, đạt 3.443 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 5-2026 tăng 1,9 US cent/pound, lên mức 294,75 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng 2,2 US cent/pound, đạt 288,45 US cent/pound.