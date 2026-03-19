Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 19-3, giá cà phê tăng thêm 1.500-1.600 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; baovanhoa.vn)

(GLO)- Hôm nay (19-3), giá cà phê trong nước tăng thêm 1.500-1.600 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 92.000-92.300 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê tăng 1.500 đồng/kg, lên mức 92.000 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, cà phê tăng thêm 1.600 đồng/kg, đưa giá thu mua chạm đỉnh 92.300 đồng/kg.

ngay-19-3-gia-ca-phe-tang-them-1500-1600-dongkg.jpg
Giá cà phê trong nước hôm nay ở mức 92.000-92.300 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay tăng phiên thứ hai liên tiếp. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5-2026 tăng 52 USD/tấn, lên mức 3.527 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 7-2026 cũng ghi nhận mức tăng 48 USD/tấn, đạt 3.443 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 5-2026 tăng 1,9 US cent/pound, lên mức 294,75 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng 2,2 US cent/pound, đạt 288,45 US cent/pound.

Đánh giá bài viết

Giá hạt điều tăng, nông dân vùng biên Gia Lai vẫn lo

(GLO)- Thời điểm đầu vụ thu hoạch, giá hạt điều tươi tại các xã vùng biên Gia Lai dao động trong khoảng 35-37 ngàn đồng/kg, cao hơn những năm trước, mang lại kỳ vọng thu nhập khá cho bà con nông dân. Tuy vậy, mưa trái mùa xuất hiện đúng thời điểm cây ra bông, đậu trái khiến nhiều vườn điều rụng bông, làm dấy lên nỗi lo giảm năng suất.

Gia Lai: Giá chanh dây tăng cao, nguồn cung thiếu hụt

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, giá chanh dây liên tục tăng cao, mang lại lợi nhuận cho nông dân. Tuy nhiên, nguồn cung ngày càng khan hiếm, nhiều cơ sở thu mua hoạt động cầm chừng. Nếu không sớm ổn định vùng nguyên liệu thì sẽ thiếu hụt nguồn cung cho chế biến và xuất khẩu.

Gia Lai: Linh hoạt điều tiết nước tưới để “né hạn”

(GLO)- Cao điểm mùa khô đã bắt đầu ở phía Tây tỉnh, trùng với giai đoạn quyết định năng suất cây trồng, nhất là cà phê. Chủ động né hạn, các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương và người dân cùng thực hiện phương án điều tiết nước linh hoạt, bảo đảm sản xuất.

null