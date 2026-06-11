Gia Lai chính thức áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

(GLO)- Ngày 11-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ký ban hành Công văn số 7802/UBND-NNMT về việc chính thức áp dụng hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử đối với các tàu cá thuộc diện phải thực hiện nhật ký khai thác theo quy định.

Quy định này được áp dụng sau thời gian triển khai thí điểm và trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 6266/SNNMT-TS ngày 10-6-2026.

Việc đưa hệ thống vào vận hành chính thức nhằm phục vụ công tác quản lý nghề cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy sản, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ngư dân Gia Lai thực hiện khai báo sản lượng khai thác qua nhật ký điện tử. Ảnh: Phan Tuấn

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn ngư dân sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử với các hệ thống quản lý chuyên ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho ngư dân và triển khai chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ theo quy định.

Theo quy định, tàu dài từ 12 m trở lên phải ghi và nộp nhật ký khai thác. Ảnh: Phan Tuấn

UBND tỉnh cũng giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các xã, phường ven biển và cơ quan liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động ngư dân sử dụng hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thủy sản và thực hiện các khuyến nghị của EC trong công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Gia Lai là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước được Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chọn thí điểm ứng dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử vào năm 2024.

Theo Luật Thủy sản 2017 và các giải pháp khắc phục “thẻ vàng” thủy sản mà Ủy ban châu Âu (EC) khuyến nghị về chống khai thác IUU, việc ghi và nộp nhật ký khai thác là quy định bắt buộc đối với tàu cá dài từ 12 m trở lên. Đây còn là cơ sở để ngành chức năng xem xét thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời được coi là một giải pháp quan trọng để truy xuất nguồn gốc thủy sản, ngăn chặn tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc ghi nhật ký khai thác điện tử rất thuận tiện cho ngư dân, giúp tiết kiệm thời gian so với ghi bằng tay trên giấy và có thể truy xuất khi cần thiết. Nhật ký khai thác điện tử giúp chứng minh các tàu cá tuân thủ các quy định về vùng khai thác, loại thủy sản được phép đánh bắt, góp phần giảm thiểu tình trạng khai thác trái phép hay tại các vùng cấm.

Việc sử dụng nhật ký khai thác điện tử giúp cơ quan quản lý nắm bắt chính xác sản lượng khai thác của từng tàu và phục vụ cho công tác thu thập, tổng hợp số liệu kịp thời để báo cáo, thực hiện tốt công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đáp ứng yêu cầu về khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, góp phần tháo gỡ “thẻ vàng”.