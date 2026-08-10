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Xuất khẩu tăng hơn 21%, những mặt hàng nào đang đi ngược dòng?

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, Báo Công thương)

(GLO)- Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng hơn 21% trong 7 tháng năm 2026, song giữa “bức tranh” tươi sáng này, một số mặt hàng chủ lực như cà phê, gạo, cao su lại sụt giảm kim ngạch, cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ.

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính chung 7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2025. Có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93% tổng kim ngạch xuất khẩu; trong đó, 7 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD.

Tuy nhiên, đà tăng không diễn ra đồng đều giữa các nhóm hàng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực đang chịu sức ép rõ rệt từ giá thế giới.

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Nổi bật là cà phê. Trong 7 tháng, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,2 triệu tấn cà phê, tăng 10,8% về khối lượng so với cùng kỳ năm 2025 nhưng kim ngạch chỉ đạt khoảng 5,45 tỷ USD, giảm 11,2%. Nguyên nhân chính là giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh, xuống khoảng 4.537 USD/tấn, thấp hơn 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, dù lượng cà phê đưa ra thị trường quốc tế tăng hơn 10%, số tiền thu về lại giảm hơn 11% - một diễn biến trái ngược với năm 2025, khi giá cà phê xuất khẩu từng ở mức rất cao.

Gạo cũng rơi vào tình trạng tương tự. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 7-2026, Việt Nam xuất khẩu 505 nghìn tấn gạo, trị giá 252,8 triệu USD. Lũy kế 7 tháng, xuất khẩu đạt khoảng 5,5 triệu tấn, thu về 2,64 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng gạo xuất khẩu tăng 0,5% nhưng kim ngạch giảm 6,7%.

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở giá bán. Giá gạo xuất khẩu bình quân 7 tháng chỉ đạt khoảng 476,6 USD/tấn, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2025. Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 44,7% thị phần.

Một mặt hàng khác cũng đang chậm lại là cao su. Trong 7 tháng, Việt Nam xuất khẩu khoảng 789,5 nghìn tấn, trị giá khoảng 1,55 tỷ USD, giảm 12,3% về lượng và giảm 4,5% về giá trị so với cùng kỳ.

Điểm tích cực là giá xuất khẩu bình quân vẫn tăng 8,9%, đạt khoảng 1.963 USD/tấn. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm gần 60% kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam.

Diễn biến của cà phê và gạo cũng phù hợp với xu hướng giá đã xuất hiện từ nửa đầu năm.

Cục Thống kê cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá xuất khẩu cà phê giảm 18,07%, gạo giảm 9,45% và rau quả giảm 7,67% so với cùng kỳ năm trước.

Dù một số mặt hàng chủ lực gặp sức ép, bức tranh chung của ngành Nông nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản 7 tháng đạt gần 42,8 tỷ USD, tăng 7,5%. Trong đó, thủy sản đạt 6,85 tỷ USD, tăng 12,7%; lâm sản đạt 10,96 tỷ USD, tăng 5,8%; sản phẩm chăn nuôi đạt 455 triệu USD, tăng 33,2%.

Những con số trên cho thấy, xuất khẩu Việt Nam vẫn tăng mạnh về tổng thể nhưng sự phân hóa giữa các ngành hàng ngày càng rõ. Với cà phê và gạo, vấn đề hiện nay không nằm ở khả năng đưa hàng ra thị trường mà chủ yếu ở giá xuất khẩu giảm, khiến sản lượng tăng nhưng giá trị thu về đi xuống. Trong khi đó, cao su chịu sức ép ở cả sản lượng lẫn kim ngạch xuất khẩu.

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