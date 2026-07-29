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Gia Lai: Kim ngạch xuất khẩu cà phê 7 tháng ước đạt gần 1 tỷ USD

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh Gia Lai trong tháng 7-2026 ước đạt 66,18 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 7 tháng năm 2026 lên 976,45 triệu USD, tiến sát mốc 1 tỷ USD.

Mặt hàng cà phê vẫn chiếm khoảng 41,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, khẳng định vị trí trụ cột của ngành hàng này đối với tăng trưởng xuất khẩu.

Tuy nhiên, cà phê đang ghi nhận dấu hiệu tăng trưởng chậm lại khi 7 tháng năm 2026 chỉ đạt 84,4% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng giảm khoảng 15,6%.

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Cà phê là mặt hàng chiếm khoảng 41,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. ﻿Ảnh: Vũ Thảo

Với kim ngạch gần chạm mốc 1 tỷ USD sau 7 tháng, cà phê vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực quan trọng của xuất khẩu trong những tháng cuối năm nếu doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội từ các thị trường và nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

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