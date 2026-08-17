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Hội thảo nâng cao năng lực gắn kết chuỗi cung ứng cà phê bền vững

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Tại phường Pleiku, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp vừa tổ chức hội thảo với chủ đề “Nâng cao năng lực gắn kết chuỗi cung ứng cà phê bền vững - Truy xuất nguồn gốc đáp ứng tuân thủ EUDR”.

Chương trình có sự tham gia của các tổ chức, đối tác trong và ngoài nước, cùng gần 300 doanh nghiệp liên kết và hơn 100 nông hộ tiêu biểu.

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Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu tại hội thảo, ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) - nhấn mạnh: EUDR không phải là câu chuyện riêng của doanh nghiệp hay nông dân mà là yêu cầu chung của toàn bộ chuỗi cung ứng.

Trong đó, doanh nghiệp cần sự hợp tác của người trồng để xây dựng dữ liệu, đại lý đóng vai trò kết nối, thu mua và đồng hành, bởi không một chủ thể đơn lẻ nào có thể tự đáp ứng các yêu cầu phức tạp của thị trường quốc tế.

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Ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: H.D

Bên cạnh việc giới thiệu các nội dung như hoạt động sản xuất cà phê bền vững của Vĩnh Hiệp, chương trình cà phê tuân thủ 4C hay Hệ thống truy xuất và quản lý cà phê bền vững (TSMC Vĩnh Hiệp), hội thảo cũng ghi nhận ý kiến phát biểu từ đại diện các hợp tác xã, nông hộ tiêu biểu tại Gia Lai và các doanh nghiệp đến từ Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi xung quanh vấn đề này.

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Các doanh nghiệp liên kết được vinh danh tại hội thảo. Ảnh: Hà Duy

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã tổ chức lễ vinh danh nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ tiêu biểu trong việc xây dựng và duy trì chuỗi cung ứng cà phê bền vững.

Qua đó, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà nông để bảo vệ vùng nguyên liệu, đảm bảo sinh kế và nâng cao vị thế hạt cà phê Việt Nam trên trường quốc tế.

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