Ngành cà phê Gia Lai chủ động thích ứng với EUDR

(GLO)- Với diện tích cà phê lớn, Gia Lai đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng với Quy định không gây mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). Trước mắt, tỉnh tập trung nâng cao nhận thức cho nông dân.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Huỳnh Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường) về các giải pháp hỗ trợ người trồng cà phê thích ứng với EUDR.

* Để hỗ trợ người trồng cà phê chủ động thích ứng với EUDR, Trung tâm Khuyến nông triển khai những hoạt động gì, thưa ông?

Ông Huỳnh Việt Hùng. Ảnh: N.N - Trung tâm đã phối hợp với Ban Quản lý dự án “Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng - Hợp phần Việt Nam” (SAFE Việt Nam), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tổ chức 2 lớp tập huấn giảng viên nguồn (ToT) cho cán bộ kỹ thuật khu vực công và tư. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tổ chức 105 lớp tập huấn cho người trồng cà phê nhằm giúp họ nắm rõ các quy định của EUDR, đồng thời chuyển từ tư duy sản xuất truyền thống sang đáp ứng tiêu chuẩn mới. Cùng với đó, Trung tâm xây dựng 4 mô hình sinh kế bền vững; tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan trong triển khai các hoạt động thích ứng EUDR. Đồng thời, phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm lâm xây dựng dữ liệu vùng trồng, hệ thống truy xuất nguồn gốc, bản đồ số và các công cụ quản lý cần thiết.

* Trong quá trình tập huấn cho nông dân, việc cụ thể hóa các quy định của EUDR được triển khai như thế nào để người dân dễ tiếp cận?

- Chúng tôi chuyển hóa các quy định thành hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, sát với thực tế, triển khai theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Báo cáo viên sử dụng dẫn chứng tại địa phương, hình ảnh trực quan, ngôn ngữ gần gũi, giúp nông dân dễ tiếp thu và áp dụng, hướng tới mục tiêu không chỉ biết mà còn làm được và làm đúng. Thực tế cho thấy nông dân rất chủ động học hỏi. Mỗi lớp tập huấn ToT dự kiến khoảng 30 học viên nhưng thực tế có tới 45 người tham gia, trong đó nhiều người ngoài danh sách tự chi trả chi phí. Điều này cho thấy nhu cầu tiếp cận thông tin của nông dân là rất lớn. Việc tổ chức 105 lớp tập huấn và xây dựng 4 mô hình sinh kế được xem là giải pháp nền tảng, hứa hẹn tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt.

Học viên tham gia tập huấn hào hứng thực hành và chia sẻ ý kiến. Ảnh: ĐVCC

* Theo ông, yếu tố then chốt để các hoạt động này lan tỏa bền vững là gì?

- Đó là sự liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ, doanh nghiệp, HTX và người trồng cà phê, trong đó khuyến nông giữ vai trò cầu nối. Cùng với đó là việc xây dựng cơ sở dữ liệu minh bạch, ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc và duy trì đối thoại thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Điều quan trọng là người dân cần thấy rõ lợi ích lâu dài. Khi việc tuân thủ EUDR mang lại giá trị thực, việc thực hiện sẽ trở thành nhu cầu tự thân, không còn là áp lực. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục lồng ghép hoạt động dự án với chương trình khuyến nông; đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững, tiết kiệm tài nguyên, thích ứng biến đổi khí hậu; thúc đẩy liên kết giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tiếp cận tín dụng và thị trường. Đồng thời, nhân rộng các mô hình sinh kế gắn với bảo vệ rừng, góp phần nâng cao thu nhập và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

* Xin cảm ơn ông!