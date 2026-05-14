Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Mô hình nuôi cá mú Úc ở phường Hội Phú mang lại hiệu quả kinh tế cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hội Nông dân phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tổ chức tham quan, nắm bắt tình hình mô hình nuôi cá mú Úc của ông Nguyễn Đình Nhị (hội viên nông dân tổ dân phố 1 Chi Lăng, phường Hội Phú).

Tại buổi tham quan, ông Nguyễn Đình Nhị đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá mú Úc cũng như hiệu quả kinh tế từ mô hình mang lại.

doan-cong-tac-tham-quan-tim-hieu-mo-hinh-nuoi-ca-mu-uc-ung-dung-cong-nghe-tuan-hoan-khep-kin-cua-ong-nguyen-dinh-nhi-tai-phuong-hoi-phu-4090.jpg
Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu mô hình nuôi cá mú Úc ứng dụng công nghệ tuần hoàn khép kín của ông Nguyễn Đình Nhị tại phường Hội Phú. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Nhị, cá được nuôi bằng công nghệ tuần hoàn khép kín RAS kết hợp môi trường nước tảo tự nhiên, giúp cá sinh trưởng tốt, hạn chế dịch bệnh và bảo đảm chất lượng thịt.

Hiện gia đình ông Nguyễn Đình Nhị đang triển khai 4 hồ nuôi với tổng thể tích khoảng 200 m³ nước. Thời gian nuôi từ khi thả giống đến thu hoạch khoảng 12 tháng. Bình quân, với 40 m³ nước có thể thu hoạch khoảng 1 tấn cá thương phẩm. Với giá bán khoảng 250 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 250 triệu đồng/tấn cá thương phẩm.

ca-mu-uc-duoc-nuoi-theo-cong-nghe-ras-buoc-dau-mang-lai-hieu-qua-kinh-te-kha-quan-7442.jpg
Cá mú Úc được nuôi theo công nghệ RAS, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khả quan. Ảnh: ĐVCC

Qua buổi tham quan, đoàn đánh giá cao hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá mú Úc, bước đầu tạo ra sản phẩm chất lượng, có giá trị cao, phù hợp với điều kiện địa phương.

Buổi tham quan tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân tiếp cận và học tập mô hình làm kinh tế giỏi. Đồng thời khuyến khích cán bộ, hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân trên địa bàn trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Người “gieo nghề” nuôi cá giống ở Ia Hiao

Người “gieo nghề” nuôi cá giống ở Ia Hiao

(GLO)- Lập nghiệp nơi vùng đất mới Ia Hiao, ông Nguyễn Ðức Thắng (sinh năm 1969, quê tỉnh Bắc Ninh) không chỉ thành công với mô hình nuôi cá giống thương phẩm mà còn từng bước “gieo nghề” cho nhiều nông dân địa phương. 

Có thể bạn quan tâm

Nông nghiệp sạch nâng tầm giá trị nông sản

Nông nghiệp sạch nâng tầm giá trị nông sản

Kinh tế

(GLO)- Tận dụng lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu, nông dân vùng sâu Tây Gia Lai đang chuyển sang sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Các mô hình từ dưa lưới, chanh dây đến cà phê giúp nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Gia Lai đẩy nhanh công tác hỗ trợ giải bản tàu cá

Gia Lai đẩy nhanh công tác hỗ trợ giải bản tàu cá

Nông nghiệp

(GLO)- Những tuần qua, các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đồng loạt tăng tốc triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá cho ngư dân. Qua khảo sát, phần lớn các xã, phường đã thành lập hội đồng thẩm định tàu, tích cực hướng dẫn ngư dân hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Gia Lai: Hơn 8,1 tỷ đồng gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít

Đầu tư hơn 8,1 tỷ đồng gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít

Nông nghiệp

(GLO)- Sau khi bão số 13 năm 2025 tàn phá hệ thống đê điều tại xã Hội Sơn (tỉnh Gia Lai), chính quyền địa phương đã phê duyệt dự án khẩn cấp trị giá hơn 8,1 tỷ đồng để gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít, bảo vệ hàng trăm hộ dân và diện tích đất sản xuất trước nguy cơ lũ tiếp diễn.

Cà phê Gia Lai chạm mốc 30 tấn/ha - thành quả của sự đầu tư bài bản.

Cà phê Gia Lai chạm mốc 30 tấn/ha - thành quả của sự đầu tư bài bản

Kinh tế

(GLO)- Ở Gia Lai, nhiều vườn cà phê đạt trên 30 tấn quả tươi/ha, vượt ngưỡng năng suất từng được xem là “trần” trong canh tác. Kết quả này không đến từ may rủi mà là thành quả của sự đầu tư bài bản, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thay đổi tư duy sản xuất, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Giống lúa TBR16 tại xã Đak Đoa đạt năng suất 70 tạ/ha

Giống lúa TBR16 tại xã Đak Đoa đạt năng suất 70 tạ/ha

Kinh tế

(GLO)- Sáng 24-4, tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang phối hợp với Công ty TNHH Thai Binh Seed - Miền Trung Tây Nguyên (trực thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) tổ chức hội thảo mô hình trình diễn sản xuất giống lúa nước chất lượng cao TBR16.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Nông nghiệp

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

null