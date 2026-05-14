Mô hình nuôi cá mú Úc ở phường Hội Phú mang lại hiệu quả kinh tế cao

(GLO)- Hội Nông dân phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tổ chức tham quan, nắm bắt tình hình mô hình nuôi cá mú Úc của ông Nguyễn Đình Nhị (hội viên nông dân tổ dân phố 1 Chi Lăng, phường Hội Phú).

Tại buổi tham quan, ông Nguyễn Đình Nhị đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá mú Úc cũng như hiệu quả kinh tế từ mô hình mang lại.

Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu mô hình nuôi cá mú Úc ứng dụng công nghệ tuần hoàn khép kín của ông Nguyễn Đình Nhị tại phường Hội Phú. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Nhị, cá được nuôi bằng công nghệ tuần hoàn khép kín RAS kết hợp môi trường nước tảo tự nhiên, giúp cá sinh trưởng tốt, hạn chế dịch bệnh và bảo đảm chất lượng thịt.

Hiện gia đình ông Nguyễn Đình Nhị đang triển khai 4 hồ nuôi với tổng thể tích khoảng 200 m³ nước. Thời gian nuôi từ khi thả giống đến thu hoạch khoảng 12 tháng. Bình quân, với 40 m³ nước có thể thu hoạch khoảng 1 tấn cá thương phẩm. Với giá bán khoảng 250 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 250 triệu đồng/tấn cá thương phẩm.

Cá mú Úc được nuôi theo công nghệ RAS, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khả quan. Ảnh: ĐVCC

Qua buổi tham quan, đoàn đánh giá cao hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá mú Úc, bước đầu tạo ra sản phẩm chất lượng, có giá trị cao, phù hợp với điều kiện địa phương.

Buổi tham quan tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân tiếp cận và học tập mô hình làm kinh tế giỏi. Đồng thời khuyến khích cán bộ, hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân trên địa bàn trong thời gian tới.