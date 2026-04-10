Tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm cho hội viên và nông dân xã Ia Pa

MAI LINH
(GLO)- Ngày 9-4, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pa, Hội Nông dân xã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm cho hội viên và nông dân trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phú Thiện, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hộ kinh doanh Thuận Tú (Phú Thiện) cùng 60 hội viên nông dân và người dân có nhu cầu phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm.

Tại buổi tập huấn, các giảng viên đã truyền đạt những kiến thức cơ bản và kỹ thuật chuyên sâu về quy trình trồng dâu; kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; quy trình nuôi tằm, cách lựa chọn giống, chăm sóc nhằm nâng cao năng suất và chất lượng kén.

Bên cạnh đó, các hội viên còn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng vào thực tiễn.

Lớp tập huấn giúp hội viên nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước áp dụng vào sản xuất, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm theo hướng bền vững tại địa phương.

Khấm khá nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Trồng dâu nuôi tằm đang trở thành sinh kế vững chắc cho hàng nghìn hộ nông dân ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai. Thông qua mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, người dân giảm được rủi ro trong sản xuất và từng bước cải thiện đời sống.

