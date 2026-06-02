Gia Lai duy trì 217 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản

(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 217 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân.

Việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản tập trung chủ yếu trên các loại cây trồng chủ lực như: cà phê khoảng 45.530 ha, hồ tiêu 2.610 ha, điều 19.640 ha, mía trên 48.850 ha, sầu riêng 4.190 ha, chuối 4.560 ha, chanh dây 4.550 ha, mì 35.270 ha…

Nông dân xã Ia Hrung sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Ảnh: N.D

Hiện nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động người dân duy trì, mở rộng diện tích liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực. Tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh, hình thành phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chuẩn gắn thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất cây trồng có chứng nhận nông nghiệp tốt và theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic… để nâng cao giá trị và chất lượng, xây dựng thương hiệu nông sản Gia Lai phát triển bền vững.