Thái Lan ngăn chặn sầu riêng non, kém chất lượng xâm nhập thị trường

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VTV, TTXVN)

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát chất lượng sầu riêng, ngăn chặn sầu riêng non, kém chất lượng xâm nhập thị trường.

Biện pháp bao gồm: thiết lập các điểm kiểm tra, tiến hành kiểm tra mẫu ngẫu nhiên tỷ lệ trọng lượng khô, kiểm tra trước thu hoạch và quản lý vườn cây, nhà máy đóng gói tại 3 tỉnh sản xuất sầu riêng chính ở khu vực phía Đông Thái Lan là Chanthaburi, Rayong và Trat.

Sầu riêng được bày bán tại Chanthaburi, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Piyarat Tiyapairat - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan - cho biết đã chỉ thị Cục Tiêu chuẩn Nông sản và Thực phẩm Quốc gia (ACFS) phối hợp với các cơ quan địa phương tại Chanthaburi để ngăn chặn “sầu riêng rụng do bão” xâm nhập thị trường tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Bà cũng yêu cầu các nhà máy đóng gói sầu riêng phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn bắt buộc TAS 9070-2023 và kêu gọi thực thi nghiêm túc Luật Tiêu chuẩn Nông nghiệp năm 2008 (B.E. 2551) đối với những người vi phạm.

Động thái diễn ra trong bối cảnh chính phủ Thái Lan đang nỗ lực bảo vệ chất lượng và danh tiếng xuất khẩu của sầu riêng nước này. Trước đó, đoàn Kiểm soát Tiêu chuẩn của ACFS phối hợp với các cơ quan địa phương tại Chanthaburi tiến hành thanh tra các cơ sở thu gom và đóng gói sầu riêng tươi, thường được gọi là “sầu riêng dài ngày”, từ ngày 1 đến 3-5.

Qua đó, phát hiện 1 cơ sở đóng gói sầu riêng tươi tại xã Salaeng (huyện Mueang) có sầu riêng chưa chín hoặc bị rụng do bão. Tại địa điểm này có 529 quả sầu riêng với tổng trọng lượng khoảng 1,4 tấn.

Các quan chức đã yêu cầu chủ cơ sở phải tách riêng những quả sầu riêng chưa chín và đánh dấu chúng bằng sơn để ngăn chúng lẫn với sầu riêng đạt tiêu chuẩn.

Chủ cơ sở cũng bị cảnh báo rằng nếu phát hiện sầu riêng chưa chín lần thứ hai, giấy phép của họ sẽ bị đình chỉ từ 30-90 ngày, ngăn cấm họ sản xuất sầu riêng để xuất khẩu.

