Bà Nguyễn Thị Minh: Từ triền rẫy đến cơ nghiệp xanh

(GLO)- Từ 2 bàn tay trắng, bà Nguyễn Thị Minh (SN 1983, ở thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã gây dựng mô hình kinh tế tổng hợp với 160 ha rừng trồng, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, bà còn tích cực sẻ chia kinh nghiệm, hỗ trợ vốn và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Từ người phát chồi thuê đến chủ rừng

Hơn 20 năm trước, khi chưa lập gia đình, bà Minh theo nhóm lao động vào rừng phát chồi, dọn thực bì thuê. Công việc nặng nhọc, thu nhập bấp bênh nhưng đổi lại, bà tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, từ nhận biết thổ nhưỡng, chọn giống đến chu kỳ sinh trưởng của các loại cây trồng.

“Nhiều người làm thuê xong là về, còn tôi thì để ý xem vì sao có rừng tốt, có rừng kém” - bà Minh kể.

Năm 2001, nhận thấy khu vực Hòn Quỳ (khi đó thuộc xã Phước Mỹ, nay thuộc phường Quy Nhơn Tây) có điều kiện phù hợp để phát triển rừng sản xuất, bà bàn với gia đình mua đất khai hoang.

Bà khởi đầu chỉ với 4 ha keo lai, mọi việc đều làm thủ công, thiếu vốn lẫn kỹ thuật. Những chu kỳ thu hoạch đầu tiên cho thu nhập chưa cao nhưng đủ để bà rút kinh nghiệm và tích lũy dần nguồn lực mở rộng sản xuất.

Không phát triển theo kiểu ồ ạt, bà chọn cách “đi chắc từng bước”, góp vốn với người quen mua thêm đất trồng rừng. Diện tích rừng được bố trí trồng gối đầu, mỗi năm có một phần đến kỳ khai thác giúp dòng tiền duy trì ổn định. Đến nay, tổng diện tích rừng trồng của bà đã lên tới 160 ha.

Bà Nguyễn Thị Minh đang sở hữu 160 ha rừng trồng. Ảnh: T.L

Theo bà Minh, trồng rừng nếu chỉ trông chờ vào thời tiết hay giá cả thị trường sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, bà chủ động thay đổi phương thức sản xuất theo hướng bài bản hơn.

Trên diện tích khoảng 1 ha đất, bà đầu tư xây dựng vườn ươm keo lai, vừa phục vụ nhu cầu trồng rừng của gia đình, vừa cung cấp cây giống ra thị trường. “Chủ động được cây giống thì mới kiểm soát được chất lượng rừng trồng” - bà nói.

Cùng với đó, bà xây dựng kế hoạch khai thác theo chu kỳ, mỗi năm chỉ thu hoạch 30-40 ha để bảo đảm nguồn thu ổn định. Một bước đi quan trọng khác là chuyển từ bán nhỏ lẻ qua thương lái sang ký hợp đồng cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp chế biến gỗ, nguyên liệu giấy tại Khu công nghiệp Phú Tài (phường Quy Nhơn Bắc). Mỗi năm, gia đình bà cung ứng hàng chục nghìn tấn gỗ nguyên liệu cho doanh nghiệp.

Để tiết giảm chi phí, bà còn chủ động liên kết với các đơn vị vận tải tại địa phương, tổ chức khai thác và vận chuyển đồng bộ từ rừng đến nhà máy. “Làm nhiều năm rồi, tôi hiểu nếu không tính toán kỹ sẽ dễ bị ép giá hoặc đội chi phí” - bà chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Minh đầu tư xe làm bầu cây giống phục vụ trồng rừng. Ảnh: T.L

Không dừng lại ở trồng rừng, bà tiếp tục thử nghiệm nhiều mô hình khác để đa dạng nguồn thu. Bà đầu tư nhà nuôi yến trên diện tích khoảng 500 m²; sắm máy làm bầu ươm cây giống; trồng khoảng 2 ha sầu riêng, dừa xiêm với hệ thống tưới tiết kiệm tự động, giám sát bằng camera.

“Làm nông bây giờ phải ứng dụng kỹ thuật chứ không thể làm theo cách cũ mãi” - bà Minh bộc bạch.

Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình bà Minh duy trì đà tăng trưởng ổn định trong nhiều năm qua. Từ mức doanh thu khoảng 6 tỷ đồng vào năm 2021, đến năm 2024 đạt trên 11 tỷ đồng. Lợi nhuận bình quân mỗi năm từ 1-2 tỷ đồng.

Năm 2025, dù một phần diện tích rừng bị gãy đổ do bão nhưng sau khi trừ chi phí, các mô hình sản xuất của gia đình vẫn đạt lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng.

Làm giàu đi cùng sẻ chia

Khi kinh tế gia đình dần ổn định, điều bà Minh quan tâm là làm sao để nhiều người cùng có cơ hội phát triển. Hiện các vườn ươm của bà tạo việc làm thường xuyên cho 30-50 lao động địa phương, với mức thu nhập 5-7 triệu đồng/người/tháng. Vào mùa khai thác rừng, số lao động thời vụ có thể tăng lên hàng trăm người với mức tiền công 400-450 nghìn đồng/người/ngày.

Với những đóng góp của mình, năm 2024, bà Nguyễn Thị Minh được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố giai đoạn 2021-2023; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có mô hình sản xuất hiệu quả, ổn định. Năm 2025, bà tiếp tục được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, hơn 10 năm qua, bà Minh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Trong đó, chuyến hỗ trợ người dân làng Nủ (tỉnh Lào Cai) năm 2024 để lại nhiều xúc động.

Sau thiên tai, bà không chỉ đóng góp kinh phí mà còn trực tiếp lên đường, đồng thời vận động bạn bè, đối tác chung tay hỗ trợ người dân làng Nủ với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng. “Xem trên ti vi đã xót, nhưng đến tận nơi mới thấy bà con khó khăn hơn nhiều” - bà kể.

Với thành tích sản xuất kinh doanh giỏi, năm 2025, bà Nguyễn Thị Minh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Ảnh: T.L

Tại địa phương, bà không giữ kinh nghiệm cho riêng mình. Bà trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho 27 hộ dân, đồng thời hỗ trợ 10 hộ vay vốn không tính lãi để đầu tư sản xuất. Đến nay, đã có 4 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Năm 2025, khi một phần diện tích rừng của gia đình bị thiệt hại do bão, bà vẫn cố gắng cân đối nguồn lực để tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn. “Giúp bằng tiền chỉ là trước mắt, quan trọng là giúp người ta có cách làm ăn để tự đứng vững” - bà Minh tâm sự.

Ngoài chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, bà còn phối hợp với Hội Nông dân phường tổ chức các lớp thực hành nghề ươm cây giống, mỗi lớp thu hút hơn 30 người tham gia. Đồng thời, bà phối hợp xây dựng mô hình vườn ươm keo lai chuẩn để người dân đến tham quan, học hỏi.

Mỗi năm, gia đình bà còn dành một phần kinh phí đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh như đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ nông dân khó khăn; trao quà cho học sinh dịp khai giảng; giúp đỡ các hộ nghèo với tổng kinh phí khoảng 50 triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, bà vận động và đóng góp trên 60 triệu đồng xây dựng các công trình công cộng tại địa phương. Những việc làm lặng lẽ ấy đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.