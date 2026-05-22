Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Ít ai nghĩ rằng vườn cà phê này đã gần 30 năm tuổi. Thay vì chặt bỏ để tái canh toàn bộ, ông Nghĩa lựa chọn hướng đi mới là trẻ hóa vườn cây bằng kỹ thuật ghép chồi.

Ông Nghĩa chia sẻ: Tôi áp dụng kỹ thuật này để trẻ hóa vườn cây. Chỉ 2 năm sau khi ghép chồi với giống cà phê chất lượng cao, cây đã bước vào thời kỳ kinh doanh.

Đến nay, vườn cây đã được ghép chồi gần như toàn bộ nên dù có tuổi đời gốc 30 năm vẫn xanh tốt, năng suất ổn định. Đối với bộ rễ, tôi cũng áp dụng kỹ thuật để xử lý mầm bệnh nên vườn cây gần như được làm mới.

Không chỉ ứng dụng kỹ thuật cải tạo vườn cà phê, ông còn từng bước cơ giới hóa các khâu sản xuất. Từ tưới nước, bón phân đến dằm cỏ, xới đất… đều được đầu tư máy móc, góp phần tiết kiệm đáng kể nhân công và chi phí sản xuất.

Ông Nguyễn Ngọc Nghĩa (bìa phải) vừa sử dụng kỹ thuật ghép chồi để trẻ hóa vườn cà phê. Ảnh: Viễn Khánh

Nhờ canh tác thông minh, việc quản lý diện tích lớn trở nên thuận lợi hơn. Những năm trở lại đây, ông tiếp tục chuyển đổi theo hướng đa dạng hóa cây trồng khi trồng xen 400 cây sầu riêng cùng nhiều loại cây ăn trái trong vườn cà phê.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình mang lại khá rõ nét. Năm vừa qua, năng suất cà phê đạt khoảng 5 tấn nhân/ha. Cùng với nguồn thu từ sầu riêng và các loại cây ăn trái, tổng doanh thu của gia đình đạt hơn 9 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông đạt lợi nhuận hơn 5 tỷ đồng.

Ông Nghĩa cho biết: “Khi áp dụng nông nghiệp thông minh, công việc đồng áng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần vận hành tốt các công đoạn cơ giới hóa thì việc quản lý vườn cây cũng thuận lợi hơn trước. Mình đầu tư từng bước, làm đến đâu chắc đến đó để sản xuất ngày càng chuyên nghiệp”.

Theo ông Nguyễn Văn Nội - Chủ tịch Hội Nông dân xã Biển Hồ, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động của thời tiết và biến động thị trường, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật là hướng đi tất yếu để nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững.

“Mô hình của ông Nghĩa là hướng đi hiệu quả, sáng tạo, thể hiện sự mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất của nông dân. Đây là mô hình phù hợp với quy mô diện tích lớn, vừa nâng cao giá trị kinh tế, vừa hướng đến phát triển bền vững” - ông Nội nhận định.

Với mô hình sản xuất hiệu quả của mình, ông Nguyễn Ngọc Nghĩa đã nhiều lần được các cấp hội nông dân khen thưởng trong phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” và các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.