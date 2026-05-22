Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

MINH LÝ
(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Ít ai nghĩ rằng vườn cà phê này đã gần 30 năm tuổi. Thay vì chặt bỏ để tái canh toàn bộ, ông Nghĩa lựa chọn hướng đi mới là trẻ hóa vườn cây bằng kỹ thuật ghép chồi.

Ông Nghĩa chia sẻ: Tôi áp dụng kỹ thuật này để trẻ hóa vườn cây. Chỉ 2 năm sau khi ghép chồi với giống cà phê chất lượng cao, cây đã bước vào thời kỳ kinh doanh.

Đến nay, vườn cây đã được ghép chồi gần như toàn bộ nên dù có tuổi đời gốc 30 năm vẫn xanh tốt, năng suất ổn định. Đối với bộ rễ, tôi cũng áp dụng kỹ thuật để xử lý mầm bệnh nên vườn cây gần như được làm mới.

Không chỉ ứng dụng kỹ thuật cải tạo vườn cà phê, ông còn từng bước cơ giới hóa các khâu sản xuất. Từ tưới nước, bón phân đến dằm cỏ, xới đất… đều được đầu tư máy móc, góp phần tiết kiệm đáng kể nhân công và chi phí sản xuất.

Ông Nguyễn Ngọc Nghĩa (bìa phải) vừa sử dụng kỹ thuật ghép chồi để trẻ hóa vườn cà phê. Ảnh: Viễn Khánh

Nhờ canh tác thông minh, việc quản lý diện tích lớn trở nên thuận lợi hơn. Những năm trở lại đây, ông tiếp tục chuyển đổi theo hướng đa dạng hóa cây trồng khi trồng xen 400 cây sầu riêng cùng nhiều loại cây ăn trái trong vườn cà phê.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình mang lại khá rõ nét. Năm vừa qua, năng suất cà phê đạt khoảng 5 tấn nhân/ha. Cùng với nguồn thu từ sầu riêng và các loại cây ăn trái, tổng doanh thu của gia đình đạt hơn 9 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông đạt lợi nhuận hơn 5 tỷ đồng.

Ông Nghĩa cho biết: “Khi áp dụng nông nghiệp thông minh, công việc đồng áng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần vận hành tốt các công đoạn cơ giới hóa thì việc quản lý vườn cây cũng thuận lợi hơn trước. Mình đầu tư từng bước, làm đến đâu chắc đến đó để sản xuất ngày càng chuyên nghiệp”.

Theo ông Nguyễn Văn Nội - Chủ tịch Hội Nông dân xã Biển Hồ, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động của thời tiết và biến động thị trường, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật là hướng đi tất yếu để nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững.

“Mô hình của ông Nghĩa là hướng đi hiệu quả, sáng tạo, thể hiện sự mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất của nông dân. Đây là mô hình phù hợp với quy mô diện tích lớn, vừa nâng cao giá trị kinh tế, vừa hướng đến phát triển bền vững” - ông Nội nhận định.

Với mô hình sản xuất hiệu quả của mình, ông Nguyễn Ngọc Nghĩa đã nhiều lần được các cấp hội nông dân khen thưởng trong phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” và các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Ứng dụng hiệu quả cơ giới hóa trong sản xuất lúa

Vụ Đông Xuân 2024 - 2025, Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với HTX Nông nghiệp Nhơn Tân (TX An Nhơn) triển khai thực hiện mô hình ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo sạ trong thâm canh lúa cải tiến gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên diện tích 5 ha.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Nông nghiệp

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Nông nghiệp

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

Kinh tế

(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Nông nghiệp

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Nông nghiệp sạch nâng tầm giá trị nông sản

Kinh tế

(GLO)- Tận dụng lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu, nông dân vùng sâu Tây Gia Lai đang chuyển sang sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Các mô hình từ dưa lưới, chanh dây đến cà phê giúp nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Gia Lai đẩy nhanh công tác hỗ trợ giải bản tàu cá

Nông nghiệp

(GLO)- Những tuần qua, các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đồng loạt tăng tốc triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá cho ngư dân. Qua khảo sát, phần lớn các xã, phường đã thành lập hội đồng thẩm định tàu, tích cực hướng dẫn ngư dân hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Đầu tư hơn 8,1 tỷ đồng gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít

Nông nghiệp

(GLO)- Sau khi bão số 13 năm 2025 tàn phá hệ thống đê điều tại xã Hội Sơn (tỉnh Gia Lai), chính quyền địa phương đã phê duyệt dự án khẩn cấp trị giá hơn 8,1 tỷ đồng để gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít, bảo vệ hàng trăm hộ dân và diện tích đất sản xuất trước nguy cơ lũ tiếp diễn.

