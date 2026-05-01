Đầu tư hơn 8,1 tỷ đồng gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít

TRỌNG LỢI
(GLO)- Sau khi bão số 13 năm 2025 tàn phá hệ thống đê điều tại xã Hội Sơn (tỉnh Gia Lai), chính quyền địa phương đã phê duyệt dự án khẩn cấp trị giá hơn 8,1 tỷ đồng để gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít, bảo vệ hàng trăm hộ dân và diện tích đất sản xuất trước nguy cơ lũ tiếp diễn.

Ngày 30-4, ông Nguyễn Bá Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Hội Sơn - cho biết: Chính quyền địa phương đang tích cực đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án khắc phục, sửa chữa mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít.

Đây là dự án nhóm C, cấp IV thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, được triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và hạ tầng giao thông sau những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 năm 2025 gây ra.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8,1 tỷ đồng, gồm các hạng mục sửa chữa 58,25 m đê thượng lưu và gia cố hơn 640 m đê hạ lưu suối Bà Lễ bằng kết cấu bê tông cốt thép, tấm lát dày 12 cm trên lớp vải địa kỹ thuật.

Ngoài phần đê, công trình còn xây dựng 7 cống tiêu và 8 bậc cấp xuống sông để phục vụ dân sinh.

Nhà thầu đang gấp rút thi công dự án. Ảnh: Trọng Lợi

Kinh phí đầu tư dự án được huy động chủ yếu từ nguồn hỗ trợ khắc phục bão lũ theo Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 28-11-2025 của UBND tỉnh Gia Lai, kết hợp ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Toàn bộ gói thi công xây dựng trị giá gần 5,95 tỷ đồng được chỉ định thầu rút gọn để rút ngắn thời gian chuẩn bị, đảm bảo đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần bảo vệ bền vững khu dân cư, đất sản xuất và tuyến đường giao thông liên thôn tại xã Hội Sơn trước các đợt lũ trong tương lai.

Đến nay, khối lượng thi công thực tế đạt trên 60%. Với nhịp độ thi công khẩn trương như hiện tại, công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30-5, đảm bảo an toàn cho khu vực trước khi bước vào mùa mưa bão năm 2026.

Năm nay bão ít nhưng có thể rất mạnh, bất thường

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, năm nay số lượng bão có thể không nhiều như một số năm trước nhưng nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, bất thường khi nhiệt độ mặt biển cao. Ông Khiêm chia sẻ với Tiền Phong nhận định tình hình mưa bão 2026.

Giống lúa TBR16 tại xã Đak Đoa đạt năng suất 70 tạ/ha

(GLO)- Sáng 24-4, tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang phối hợp với Công ty TNHH Thai Binh Seed - Miền Trung Tây Nguyên (trực thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) tổ chức hội thảo mô hình trình diễn sản xuất giống lúa nước chất lượng cao TBR16.

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến nhiều diện tích rừng tại Gia Lai đứng trước nguy cơ cháy cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng là chính”, nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Nông dân Phú Thiện chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

(GLO)- Giữa cao điểm thu hoạch, giá khoai lang bất ngờ lao dốc mạnh, chỉ còn một nửa so với trước đó. Cung vượt cầu và sản xuất thiếu liên kết đang đẩy người trồng vào thế khó. Một mùa vụ từng được kỳ vọng “trúng lớn” nay đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Nông dân Gia Lai vượt rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm chỉ số thời tiết

(GLO)- Trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, nông dân trồng cà phê tại Gia Lai đang từng bước tiếp cận một công cụ quản lý rủi ro mới: bảo hiểm chỉ số thời tiết. Đây là giải pháp thiết thực giúp ổn định thu nhập và nâng cao khả năng chống chịu cho ngành cà phê địa phương.

