Đầu tư hơn 8,1 tỷ đồng gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít

(GLO)- Sau khi bão số 13 năm 2025 tàn phá hệ thống đê điều tại xã Hội Sơn (tỉnh Gia Lai), chính quyền địa phương đã phê duyệt dự án khẩn cấp trị giá hơn 8,1 tỷ đồng để gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít, bảo vệ hàng trăm hộ dân và diện tích đất sản xuất trước nguy cơ lũ tiếp diễn.

Ngày 30-4, ông Nguyễn Bá Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Hội Sơn - cho biết: Chính quyền địa phương đang tích cực đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án khắc phục, sửa chữa mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít.

Đây là dự án nhóm C, cấp IV thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, được triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và hạ tầng giao thông sau những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 năm 2025 gây ra.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8,1 tỷ đồng, gồm các hạng mục sửa chữa 58,25 m đê thượng lưu và gia cố hơn 640 m đê hạ lưu suối Bà Lễ bằng kết cấu bê tông cốt thép, tấm lát dày 12 cm trên lớp vải địa kỹ thuật.

Ngoài phần đê, công trình còn xây dựng 7 cống tiêu và 8 bậc cấp xuống sông để phục vụ dân sinh.

Nhà thầu đang gấp rút thi công dự án. Ảnh: Trọng Lợi

Kinh phí đầu tư dự án được huy động chủ yếu từ nguồn hỗ trợ khắc phục bão lũ theo Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 28-11-2025 của UBND tỉnh Gia Lai, kết hợp ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Toàn bộ gói thi công xây dựng trị giá gần 5,95 tỷ đồng được chỉ định thầu rút gọn để rút ngắn thời gian chuẩn bị, đảm bảo đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần bảo vệ bền vững khu dân cư, đất sản xuất và tuyến đường giao thông liên thôn tại xã Hội Sơn trước các đợt lũ trong tương lai.

Đến nay, khối lượng thi công thực tế đạt trên 60%. Với nhịp độ thi công khẩn trương như hiện tại, công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30-5, đảm bảo an toàn cho khu vực trước khi bước vào mùa mưa bão năm 2026.