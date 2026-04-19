Giá cà phê tiếp đà giảm sâu 2.000-2.100 đồng/kg

MỘC TRÀ (theo congthuong; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Hôm nay (19-4), giá cà phê trong nước tiếp đà giảm sâu 2.000-2.100 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm lùi về mức 84.500-85.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, về quanh mốc 85.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Lâm Đồng ghi nhận mức giảm sâu nhất với 2.100 đồng/kg, hiện chỉ còn 84.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tiếp đà giảm sâu, lùi về mức 84.500-85.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Diễn biến này cho thấy thị trường nội địa đang phản ứng khá nhanh với tín hiệu từ thế giới. Theo đó, hôm nay, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 5-2026 cũng giảm 2,47%, xuống 3.388 USD/tấn; tháng 7-2026 cũng giảm 2,5%, về mức 3.263 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5-2026 giảm 2,4%, về mức 289,3 US cent/pound; tháng 7-2026 giảm 2,11%, còn 284,25 US cent/pound.

Còn giá cà phê Arabica trên sàn Brazil ghi nhận phiên biến động trái chiều, khi kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 380,0 cent/lb, giảm 10,45 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2026 ghi nhận tăng nhẹ 0,8 cent/lb, đạt mức 328,0 cent/lb.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, việc mở lại eo biển Hormuz đã khiến giá dầu giảm khoảng 10%, qua đó làm giảm chi phí logistics và rút bớt lực hỗ trợ đối với các mặt hàng nông sản. Mặt khác, thị trường bắt đầu nhận thấy ít rủi ro hơn về tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, điều này góp phần tạo áp lực giảm giá.

