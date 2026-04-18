Giá cà phê quay đầu giảm mạnh 1.300 đồng/kg trong ngày 18-4

MỘC TRÀ (theo congthuong, thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Hôm nay (18-4), giá cà phê đứt đà tăng 4 ngày liên tiếp, quay đầu giảm mạnh 1.300 đồng/kg. Hiện thương lái thu mua cà phê tại các vùng trọng điểm với mức 86.600-87.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê giảm xuống còn 87.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá cà phê thấp nhất, ở mức 86.600 đồng/kg.

Các chuyên gia nhận định: Phiên đảo chiều giảm giá của cà phê trong nước hôm nay là cần thiết sau chuỗi tăng liên tục, giúp thị trường hấp thụ nguồn cung mới mà không tạo ra biến động quá mạnh.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay giảm xuống còn 87.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm đồng loạt so với hôm qua. Trong đó, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm mạnh 86 USD/tấn, xuống mức 3.388 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2027 cũng giảm 82 USD/tấn, đạt 3.087 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao dịch tháng 5-2026 giảm mạnh 7,15 cent/lb, đạt mức 289,3 cent/lb; kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 3,95 cent/lb, xuống mức 261,65 cent/lb.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn Brazil ghi nhận phiên biến động trái chiều. Nếu kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 385,1 cent/lb, tiếp tục giảm thêm 5,35 cent/lb thì kỳ giao hàng tháng 12-2026 tăng nhẹ 0,8 cent/lb, đạt mức 328,0 cent/lb.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

Nông dân Phú Thiện chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

Nông dân chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

Kinh tế

(GLO)- Giữa cao điểm thu hoạch, giá khoai lang bất ngờ lao dốc mạnh, chỉ còn một nửa so với trước đó. Cung vượt cầu và sản xuất thiếu liên kết đang đẩy người trồng vào thế khó. Một mùa vụ từng được kỳ vọng “trúng lớn” nay đứng trước nguy cơ thua lỗ.

pho-chu-tich-Duong-Mah-Tiep-tham-vien-nghien-cuu-gia-lai

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

Thời sự

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

