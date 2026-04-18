Giá cà phê quay đầu giảm mạnh 1.300 đồng/kg trong ngày 18-4

(GLO)- Hôm nay (18-4), giá cà phê đứt đà tăng 4 ngày liên tiếp, quay đầu giảm mạnh 1.300 đồng/kg. Hiện thương lái thu mua cà phê tại các vùng trọng điểm với mức 86.600-87.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê giảm xuống còn 87.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá cà phê thấp nhất, ở mức 86.600 đồng/kg.

Các chuyên gia nhận định: Phiên đảo chiều giảm giá của cà phê trong nước hôm nay là cần thiết sau chuỗi tăng liên tục, giúp thị trường hấp thụ nguồn cung mới mà không tạo ra biến động quá mạnh.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm đồng loạt so với hôm qua. Trong đó, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm mạnh 86 USD/tấn, xuống mức 3.388 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2027 cũng giảm 82 USD/tấn, đạt 3.087 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao dịch tháng 5-2026 giảm mạnh 7,15 cent/lb, đạt mức 289,3 cent/lb; kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 3,95 cent/lb, xuống mức 261,65 cent/lb.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn Brazil ghi nhận phiên biến động trái chiều. Nếu kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 385,1 cent/lb, tiếp tục giảm thêm 5,35 cent/lb thì kỳ giao hàng tháng 12-2026 tăng nhẹ 0,8 cent/lb, đạt mức 328,0 cent/lb.