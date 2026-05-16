Gia Lai: Trao mô hình sinh kế cho người trồng cà phê gần rừng

(GLO)- Ngày 14-5, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Kon Gang tổ chức trao mô hình sinh kế chăn nuôi dê sinh sản cho 2 hộ dân tại thôn Bình Giang và Ktu thuộc dự án “Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng (SAFE) - Hợp phần Việt Nam” tại Gia Lai.

Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch xây dựng các mô hình sinh kế thuộc dự án “Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng (SAFE) - Hợp phần Việt Nam” tại Gia Lai do Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện, nhằm thúc đẩy phát triển cà phê bền vững gắn với bảo vệ rừng theo Quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Ông Huỳnh Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh - kiểm tra chuồng trại, con giống hỗ trợ mô hình tại xã Kon Gang. Ảnh: N.D

Mô hình thực hiện tại 2 hộ gia đình có diện tích đất trồng cà phê hợp pháp không liên quan đến phá rừng sau năm 2020. Mỗi hộ được hỗ trợ 15 con dê sinh sản, được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phát triển chăn nuôi dê.

Trước đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cũng đã triển khai mô hình này cho 2 hộ tại xã Mang Yang để người trồng cà phê trong tỉnh nằm trong vùng quy hoạch phát triển cây cà phê đến học tập, nhân rộng.

Người dân tham gia mô hình phát triển sinh kế chăn nuôi dê chăm sóc đàn dê được hỗ trợ từ dự án. Ảnh: N.D

Đây là một trong những giải pháp thúc đẩy đa dạng hóa sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp người trồng cà phê sống gần rừng tiếp cận nâng cao thu nhập, giảm áp lực khai thác tài nguyên rừng… đáp ứng Quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu trong những năm tới.