Đào tạo kỹ năng kinh doanh số cho tiểu thương, hộ kinh doanh xã Tây Sơn

(GLO)- Chiều 14-5, tại xã Tây Sơn, Sở Công Thương phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Chợ số” và đào tạo kỹ năng kinh doanh theo mô hình 4T cho ban quản lý chợ, tiểu thương và các hộ kinh doanh trên địa bàn xã.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương) Lê Hồng Tây nhấn mạnh, tỉnh đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh phát triển kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030 của UBND tỉnh.

Đại diện Viettel Gia Lai hướng dẫn kỹ năng bán hàng trực tuyến và "Chợ số" cho tiểu thương ở xã Tây Sơn. Ảnh: Hải Yến

Trong đó, xã Tây Sơn được lựa chọn xây dựng mô hình điểm “Xã hạt nhân số”, hướng tới hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện ở cấp cơ sở. Mô hình “Chợ số” sẽ góp phần thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống thông qua ứng dụng nền tảng quản lý bán hàng Tendoo, giúp tiểu thương quản lý gian hàng khoa học, minh bạch và hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, 70 tiểu thương được hướng dẫn kỹ năng kinh doanh theo mô hình 4T gồm: Tiểu thương số, Thương mại điện tử, Thanh toán không dùng tiền mặt và Tiết kiệm số.

Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng, ứng dụng AI để quảng bá sản phẩm, sử dụng mã QR, ví điện tử và các công cụ quản lý tài chính trên nền tảng số.

Ngoài ra, chương trình còn hướng dẫn truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR, sử dụng hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và giải pháp giao hàng thông minh nhằm tối ưu chi phí logistics.

Nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bình Định hướng dẫn tiểu thương ở xã Tây Sơn mở tài khoản ngân hàng. Ảnh: Hải Yến

Sở Công Thương dự kiến lựa chọn 30 hộ kinh doanh tiêu biểu để hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu và gắn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Từ nay đến cuối tháng 5, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp tổ chức thêm các lớp tập huấn về phát triển gian hàng số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn xã Tây Sơn.

