Cục Công nghiệp đề nghị đánh giá tính tương thích của phương tiện đối với xăng E10

MỘC TRÀ (theo NDO, VOV)

(GLO)- Cục Công nghiệp vừa có công văn gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy về thực hiện lộ trình xăng E10; trong đó có việc đánh giá tính tương thích của phương tiện đối với loại xăng này.

Công văn nêu rõ: Để việc sử dụng xăng E10 cho động cơ xăng trên toàn quốc được triển khai đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời, hạn chế các phát sinh kỹ thuật trong quá trình sử dụng phương tiện giao thông, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công thương, Cục Công nghiệp đề nghị VAMA, VAMM và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy tổ chức rà soát, đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ô tô, xe máy đang được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam đối với xăng E10.

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đề nghị doanh nghiệp ô tô, xe máy chủ động đánh giá tính tương thích của phương tiện với xăng E10. Ảnh: NDO

Nội dung đánh giá tập trung vào các yếu tố kỹ thuật chủ yếu như: khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu và vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu; ảnh hưởng của xăng E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải; các yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng hoặc thay thế vật tư (nếu có) để bảo đảm phương tiện vận hành an toàn, ổn định khi sử dụng xăng E10.

Bên cạnh đó, tổng hợp danh mục các dòng xe: hoàn toàn tương thích với xăng E10; tương thích có điều kiện hoặc khuyến nghị kỹ thuật khi sử dụng xăng E10; không khuyến nghị sử dụng xăng E10 (nếu có), kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý.

Cùng với đó, chủ động ban hành thông cáo hoặc hướng dẫn chính thức gửi hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành và công bố công khai trên các phương tiện thông tin của doanh nghiệp về việc sử dụng xăng E10 đối với từng dòng xe đang lưu hành trên thị trường.

Đồng thời, tăng cường truyền thông, tư vấn kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích môi trường, hiệu quả sử dụng nhiên liệu và lộ trình triển khai xăng sinh học theo chủ trương của Chính phủ.

Ngoài ra, xây dựng và công bố quy trình tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các phản ánh của người tiêu dùng liên quan việc sử dụng xăng E10. Hướng dẫn cụ thể cho người sử dụng phương tiện về các hiện tượng kỹ thuật có thể phát sinh trong giai đoạn đầu chuyển đổi nhiên liệu; biện pháp kiểm tra, vệ sinh hệ thống nhiên liệu, thay lọc nhiên liệu hoặc bảo dưỡng định kỳ; quy trình liên hệ bảo hành, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật khi phát sinh sự cố.

Song song với đó, chỉ đạo hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành, bảo dưỡng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương án hỗ trợ kỹ thuật phục vụ người tiêu dùng trong quá trình triển khai sử dụng xăng E10.

Hướng tới an ninh năng lượng chủ động, bền vững

(GLO)- Nhu cầu điện tăng nhanh và áp lực chuyển dịch xanh đặt ra yêu cầu cấp thiết về lưu trữ năng lượng, trong đó, thủy điện tích năng được kỳ vọng là “pin điện” quy mô lớn, giúp ổn định hệ thống và mở hướng phát triển bền vững cho tỉnh.

Trước hiện tượng giếng khoan phun cột khí và nước cao ở Gia Lai, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam yêu cầu địa phương triển khai phương án bảo vệ, tận thu nguồn khí CO2

(GLO)- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai về việc thu hồi, tận thu khí CO2 phát hiện trong quá trình khoan nước tại địa phương.

Nâng tầm giá trị hồ tiêu Gia Lai

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều hợp tác xã (HTX) tại Tây Gia Lai đã chủ động chuyển sang sản xuất hồ tiêu hữu cơ, liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu, mở ra hướng đi bền vững và nâng cao giá trị hạt tiêu.

Chư Pưh: Ðiểm đến của các dự án năng lượng tái tạo

(GLO)- Hội tụ điều kiện tự nhiên thuận lợi, xã Chư Pưh đang đứng trước “cơ hội kép” thu hút dòng vốn đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo khi Quy hoạch điện VIII được triển khai cùng với chủ trương thu hút đầu tư mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

