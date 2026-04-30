Xăng sinh học E10 bán trên toàn quốc từ ngày 30-4

NHÃ UYÊN (theo TPO, Vietnamnet, VTV)

(GLO)- Xăng sinh học E10 sẽ được triển khai bán trên toàn quốc từ ngày 30-4-2026, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch đề ra trước đó nhằm đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Các doanh nghiệp đầu mối hiện đã hoàn tất chuẩn bị về nguồn ethanol, hệ thống phối trộn và hạ tầng phân phối. Tuy nhiên, ở khâu bán lẻ, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, quá trình chuyển đổi vẫn phát sinh vướng mắc về hạ tầng và nguồn cung ethanol.

Với việc phân phối rộng rãi xăng E10, Việt Nam đang chính thức tăng tốc trên "đường đua" chuyển đổi năng lượng xanh toàn cầu. Ảnh: TPO

Cụ thể, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã hoàn tất nâng cấp hệ thống phối trộn (blending) tại các kho xăng dầu lớn; đồng thời chuẩn hóa quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Hạ tầng pha chế tại 3 miền Bắc, Trung, Nam đã được doanh nghiệp hoàn thành với tổng công suất đạt khoảng 4 triệu m³ xăng sinh học mỗi năm, trong khi sản lượng tiêu thụ hiện tại khoảng hơn 2 triệu m³, tạo dư địa công suất lớn để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ở cấp độ vận hành, PVOIL hiện đã xây dựng 13 điểm pha chế xăng E10 trên toàn quốc, trong đó có nhiều điểm có khả năng phối trộn linh hoạt cả E10 và E5. Công suất pha chế đạt trên 300.000 m³/tháng và dự kiến nâng lên gần 400.000 m³/tháng vào cuối năm 2026.

Cùng với đó, hệ thống tồn trữ ethanol (E100) đã được PVOIL nâng công suất thêm khoảng 40.000 m³, bảo đảm nguồn nguyên liệu cho toàn bộ hệ thống kho trên cả nước.

Ngoài Petrolimex và PVOIL, một số thương nhân đầu mối khác cũng đang hoàn tất các bước chuẩn bị về hạ tầng và nguồn hàng để tham gia phân phối E10 trên thị trường.

Theo đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), các doanh nghiệp đầu mối cơ bản đã sẵn sàng về kỹ thuật và hệ thống để triển khai xăng E10 trên toàn quốc.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng đang tiếp tục rà soát, hướng dẫn để bảo đảm quá trình chuyển đổi tại các cửa hàng bán lẻ diễn ra đồng bộ, không ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trên thị trường.

Với việc phân phối rộng rãi xăng E10, Việt Nam đang chính thức tăng tốc trên "đường đua" chuyển đổi năng lượng xanh toàn cầu. Đồng thời, góp phần bình ổn cung - cầu, thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải và nâng cao tính chủ động của ngành năng lượng trong nước.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Điện khí đang bị cản đường bởi 'tư duy lối mòn'

Thành công với khởi nghiệp xanh

Gần 30 doanh nghiệp tham gia hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước

