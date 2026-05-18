Chuyển sang xăng E10: Doanh nghiệp sẵn sàng, người tiêu dùng dần thích nghi

(GLO)- Từ ngày 1-6, toàn bộ cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ chính thức chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 RON 95-III, chấm dứt việc bán xăng khoáng. Đây là bước chuyển trong lộ trình phát triển nhiên liệu xanh, giảm phát thải và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Doanh nghiệp sẵn sàng nguồn cung

Đến thời điểm này, Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, kho bể, hệ thống pha chế và nguồn cung ethanol phục vụ sản xuất xăng E10.

Tại kho xăng dầu Phú Hòa (phường Quy Nhơn Bắc), Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai đã chuẩn bị đầy đủ bể chứa xăng nền, ethanol cùng hệ thống máy móc thiết bị để đảm bảo nguồn cung liên tục trong quá trình chuyển đổi.

Từ ngày 12-5, đơn vị bắt đầu triển khai bán thử nghiệm xăng E10 tại một số cửa hàng khu vực trung tâm có sản lượng tiêu thụ lớn, sau đó thực hiện theo hình thức cuốn chiếu trên toàn hệ thống đến hết ngày 25-5. Từ ngày 15-5, doanh nghiệp cũng bắt đầu cung ứng xăng E10 RON 95-III cho các thương nhân phân phối và nhận quyền.

Hiện, Petrolimex Gia Lai có 113 cửa hàng trực thuộc công ty và Chi nhánh Petrolimex Pleiku cùng hệ thống khách hàng là thương nhân phân phối, thương nhân nhận quyền. Dự kiến sau khi hoàn tất chuyển đổi từ ngày 1-6, sản lượng tiêu thụ xăng sinh học E10 của đơn vị đạt từ 9.500-10.000 m3/tháng.

Ông Phan Thanh Đào - Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật, Chi nhánh Petrolimex Pleiku - cho biết: Để chuyển sang kinh doanh xăng E10, các cửa hàng phải bán hết lượng xăng tồn trong bể, hút vét sạch sẽ, sau đó nhập xăng E10 và bơm tuần hoàn để toàn hệ thống từ bể chứa, đường ống đến vòi bơm bảo đảm đồng nhất chất lượng nhiên liệu xăng E10.

Đồng thời, kiểm tra sai số bơm đảm bảo theo quy định, dán tiêu chuẩn cơ sở và kiểm định cột bơm, sau đó mới bán hàng.

Từ ngày 1-6-2026, toàn bộ cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ chính thức chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng sinh học E10 RON 95-III. Ảnh: V.T

Không chỉ Petrolimex Gia Lai, Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Gia Lai cũng đã chuyển đổi một phần hệ thống sang kinh doanh xăng sinh học E10 RON 95-III tại 7 cửa hàng bán lẻ từ ngày 2-4.

Chi nhánh Xăng dầu Quân đội khu vực Tây Nguyên (MPC) với hệ thống 22 trạm xăng dầu trực thuộc, 4 đại lý, 6 cửa hàng nhận quyền cũng đã ban hành thông báo về lộ trình chuyển đổi kinh doanh xăng sinh học E10 RON 95-III thay thế xăng khoáng.

Từ ngày 20-5, các cửa hàng xăng dầu trong hệ thống MPC sẽ bán song song xăng E10 RON 95-III và xăng RON 95-III; đến ngày 1-6 sẽ chuyển hoàn toàn sang kinh doanh xăng sinh học E10 RON 95-III.

Theo ông Nguyễn Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Công Thương, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện khoảng 2.000-2.200 m3/ngày, với mạng lưới gồm 10 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối và 733 cửa hàng bán lẻ.

Các doanh nghiệp đã chủ động nâng cấp kho chứa, bồn bể, trạm pha chế để đáp ứng yêu cầu phối trộn nhiên liệu sinh học. Việc phát triển nhiên liệu sinh học sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, ổn định nguồn cung năng lượng trong dài hạn và phù hợp với xu hướng tăng trưởng xanh, phát thải thấp mà Gia Lai đang hướng tới.

Người tiêu dùng dần thích nghi

Cùng với quá trình chuẩn bị của doanh nghiệp là bước làm quen của thị trường đối với loại nhiên liệu mới.

Tại phường Ayun Pa, Cửa hàng xăng dầu Hòa Bình (thuộc Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên) đã bán xăng sinh học E10 RON 95 từ ngày 18-4. Hiện, cửa hàng kinh doanh song song hai loại xăng sinh học là E5 RON 92 và E10 RON 95.

Ông Đặng Thương Tín - cửa hàng trưởng - cho biết, so với những ngày đầu mới đưa ra thị trường, hiện mức tiêu thụ loại xăng này đang tăng dần. Bình quân mỗi ngày, cửa hàng tiêu thụ được khoảng 1 m3 xăng sinh học E10 RON 95.

Xăng E10 RON 95-III đang được bán tại Cửa hàng 166 (phường Hội Phú), thuộc Chi nhánh Petrolimex Pleiku (Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai). Ảnh: V.T

Tuy nhiên, tâm lý e ngại vẫn còn. Trước tình hình đó, nhân viên bán xăng của cửa hàng tranh thủ giải thích, tuyên truyền giúp bà con hiểu được lợi ích mà loại xăng này mang lại.

Cũng theo ông Tín, giá bán lẻ xăng sinh học E10 RON 95 tại cửa hàng đang thấp hơn khoảng 600 đồng/lít so với xăng RON 95 truyền thống. Mức chênh lệch này được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho người tiêu dùng chuyển đổi trong thời gian tới.

Sau vài lần sử dụng, ông Nguyễn Bá Liêm (tổ dân phố 6, phường Ayun Pa) cho biết về đánh giá chất lượng loại xăng mới này thì chắc phải cần một thời gian nữa, nhưng trước mắt ông thấy mức giá phù hợp, xe chạy “khá êm”. Thêm yếu tố bảo vệ môi trường nữa thì chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều người sẽ tin dùng.

Trong khi đó, anh Nay Nguyên (buôn Chư Băh B, xã Ia Rbol) thì cho hay: “Hôm nay tò mò nên tôi đổ loại xăng này để chạy thử nghiệm, hy vọng sẽ ổn định”.

Hiện nhiều tài xế tại Ayun Pa chọn xăng sinh học E10 RON 95 vì giá phù hợp, xe chạy êm. Ảnh: V.C

Thực tế cho thấy, bài toán lớn nhất của xăng sinh học E10 hiện nay không chỉ nằm ở công nghệ hay nguồn cung mà chính là niềm tin của thị trường.

Trước đây, xăng E5 cũng từng mất nhiều thời gian để thay đổi thói quen tiêu dùng.

Với E10, các doanh nghiệp kỳ vọng việc truyền thông minh bạch, thông tin khoa học rõ ràng cùng trải nghiệm thực tế của người dùng sẽ giúp nhiên liệu mới dần được đón nhận rộng rãi hơn.

Trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh ngày càng mạnh mẽ, việc đưa xăng E10 ra thị trường không chỉ là thay đổi về nhiên liệu, mà còn cho thấy bước chuyển của doanh nghiệp và người tiêu dùng trên hành trình hướng tới phát triển bền vững.

