Toàn bộ hệ thống cửa hàng Petrolimex Gia Lai chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1-6

(GLO)- Từ ngày 1-6-2026, toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng sinh học E10 RON 95-III và V, chấm dứt việc kinh doanh xăng khoáng trên toàn hệ thống.

Theo Petrolimex Gia Lai, đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kho bể, pha chế; đồng thời, đảm bảo đầy đủ nguồn xăng nền và ethanol phục vụ sản xuất xăng sinh học E10.

Từ ngày 1-6, Petrolimex Gia Lai chấm dứt việc kinh doanh xăng khoáng trên toàn hệ thống. Ảnh: Vũ Thảo

Hiện doanh nghiệp đang tiến hành súc rửa, vệ sinh toàn bộ hệ thống bể chứa, kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn trước khi đưa xăng sinh học E10 vào kinh doanh.

Đồng thời, tiến hành nhập xăng sinh học E10 tại một số cửa hàng và lấy mẫu kiểm tra hàm lượng ethanol tại bể cửa hàng nhằm đảm bảo chất lượng trước khi cung ứng ra thị trường.

Lộ trình chuyển đổi cũng đã được xây dựng cụ thể cho 113 cửa hàng trực thuộc Công ty và Chi nhánh Petrolimex Pleiku, cũng như các thương nhân phân phối, thương nhân nhận quyền.

Dự kiến từ ngày 12-5, Petrolimex Gia Lai sẽ bắt đầu kinh doanh xăng E10 tại một số cửa hàng và triển khai tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo hình thức cuốn chiếu đến hết ngày 25-5. Từ ngày 15-5, triển khai lộ trình cung ứng xăng E10 RON 95-III cho các thương nhân phân phối và nhận quyền.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất chuyển đổi từ ngày 1-6, sản lượng tiêu thụ xăng sinh học E10 dự kiến đạt 9.500-10.000 m3/tháng. Việc chuyển đổi này nhằm thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu xanh theo chủ trương của Chính phủ và tỉnh Gia Lai.