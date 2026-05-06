Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Net Zero

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Ngày hội Doanh nghiệp trồng cây sẽ diễn ra vào ngày 6-6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.V
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- TreeBank chính thức khởi động “Ngày Hội Doanh nghiệp Trồng cây 2026” tại khu vực rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh vào ngày 6-6-2026.

Đây là một phần trong chiến lược đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hiện thực hóa các cam kết ESG thông qua việc trực tiếp phục hồi hệ sinh thái rừng đầu nguồn và bảo vệ an ninh nguồn nước bền vững cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

666792513-970523065640492-725912088555798780-n.jpg
Ngày hội Doanh nghiệp trồng cây sẽ diễn ra vào ngày 6-6. Ảnh BTC

Ngày hội Doanh nghiệp Trồng cây 2026 của TreeBank do Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển RED phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Tập đoàn OMverse tổ chức.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 50 doanh nghiệp và 200 nhân sự tham gia trực tiếp đến từ Hiệp hội như Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh (HGBA), GT: HUB, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Việt Nam Airlines), Bảo hiểm OPES, MoMo,...

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp sẽ tham gia các hoạt động ý nghĩa như trao tặng hơn 20.000 cây giống cho địa phương, trải nghiệm thực địa và kết nối cộng đồng doanh nghiệp cùng hành động vì phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Hương Giang - Giám đốc điều hành dự án Treebank - cho biết : “Ngày Hội Doanh nghiệp Trồng cây 2026 mang đến cơ hội để các tập thể khẳng định vị thế thương hiệu xanh và tăng cường gắn kết nội bộ thông qua trải nghiệm thực tế trồng cây. Phục hồi rừng phòng hộ tại Tây Ninh chính là giải pháp hạ tầng dài hạn giúp bảo vệ an toàn cho các nhà máy và văn phòng của chính doanh nghiệp trước rủi ro khan hiếm nước ngầm và lũ lụt. Khi rừng đầu nguồn được nuôi dưỡng, mạch sống của cộng đồng doanh nghiệp phía Nam sẽ được bảo đảm bền vững”.

mot-goc-ho-dau-tieng.jpg
Một góc hồ Dầu Tiếng. Ảnh BTC

Doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tham gia ngay cùng TreeBank tại Facebook fanpage Tree Bank.

TreeBank phát triển từ sáng kiến cộng đồng “Vườn ở khắp nơi”. Trong 5 năm qua, TreeBank đã trở thành đơn vị uy tín kết nối doanh nghiệp với cộng đồng và địa phương, cung cấp các giải pháp CSR/ESG thông qua dự án sinh kế môi trường tạo giá trị chung giữa doanh nghiệp và xã hội. Với triết lý "Lấy nguồn lực cộng đồng giải quyết vấn đề cộng đồng", TreeBank khơi thông nguồn lực để cộng đồng tự làm chủ quy trình các mô hình phát triển sinh kế môi trường bền vững.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Xuân mới - Khát vọng mới

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Thời sự - Bình luận

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Các thành viên Hội Yêu rác thực hiện hoạt động nhặt rác và trồng cây để bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần tự nguyện tại cộng đồng.

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

Đời sống

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải: Ðáp ứng tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu

Thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải: Ðáp ứng tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu

Net Zero

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành chiến lược kiểm soát phát thải, kiểm kê khí nhà kính định kỳ, xây dựng lộ trình giảm phát thải rõ ràng, tập trung vào các ngành phát thải cao như: sắt, thép, gỗ, may mặc, góp phần tái cấu trúc mô hình tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

null