(GLO)- TreeBank chính thức khởi động “Ngày Hội Doanh nghiệp Trồng cây 2026” tại khu vực rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh vào ngày 6-6-2026.

Đây là một phần trong chiến lược đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hiện thực hóa các cam kết ESG thông qua việc trực tiếp phục hồi hệ sinh thái rừng đầu nguồn và bảo vệ an ninh nguồn nước bền vững cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngày hội Doanh nghiệp trồng cây sẽ diễn ra vào ngày 6-6. Ảnh BTC

Ngày hội Doanh nghiệp Trồng cây 2026 của TreeBank do Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển RED phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Tập đoàn OMverse tổ chức.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 50 doanh nghiệp và 200 nhân sự tham gia trực tiếp đến từ Hiệp hội như Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh (HGBA), GT: HUB, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Việt Nam Airlines), Bảo hiểm OPES, MoMo,...

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp sẽ tham gia các hoạt động ý nghĩa như trao tặng hơn 20.000 cây giống cho địa phương, trải nghiệm thực địa và kết nối cộng đồng doanh nghiệp cùng hành động vì phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Hương Giang - Giám đốc điều hành dự án Treebank - cho biết : “Ngày Hội Doanh nghiệp Trồng cây 2026 mang đến cơ hội để các tập thể khẳng định vị thế thương hiệu xanh và tăng cường gắn kết nội bộ thông qua trải nghiệm thực tế trồng cây. Phục hồi rừng phòng hộ tại Tây Ninh chính là giải pháp hạ tầng dài hạn giúp bảo vệ an toàn cho các nhà máy và văn phòng của chính doanh nghiệp trước rủi ro khan hiếm nước ngầm và lũ lụt. Khi rừng đầu nguồn được nuôi dưỡng, mạch sống của cộng đồng doanh nghiệp phía Nam sẽ được bảo đảm bền vững”.

Một góc hồ Dầu Tiếng. Ảnh BTC

