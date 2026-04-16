Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Trìu (thôn Hưng Phú, xã Uar) là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới từ tư duy “làm nông” sang “làm du lịch”.

Nhiều năm gắn bó với cây điều, mì, thuốc lá, ông không tránh khỏi vòng luẩn quẩn: Được mùa mất giá, được giá mất mùa. Thay vì tiếp tục đi theo lối mòn, ông quyết định chuyển hướng, cải tạo gần 6 ha đất ven sông Ba để trồng hoa và phát triển mô hình “Đồi hướng dương farm”.

Ý tưởng của ông Trìu khi ấy từng bị nhiều người xem là “liều lĩnh”. Nhưng chính sự khác thường đó lại mở ra cơ hội. Cuối năm 2023, những cánh đồng hoa cánh bướm, vạn thọ, hướng dương bắt đầu khoe sắc, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan.

Gia đình ông cũng phát triển thêm các dịch vụ cắm trại, câu cá, ẩm thực ngoài trời… tạo thành mô hình nông trại kết hợp phục vụ du lịch khá hoàn chỉnh.

Với khung cảnh thiên nhiên hữu tình cùng những vườn hoa khoe sắc, "Đồi hướng dương farm" thu hút nhiều du khách. Ảnh: N.H

“Nhiều du khách đến tham quan “Đồi hướng dương farm” đã nói với tôi, hành trình vượt qua những cung đường khô cằn để đến một thung lũng xanh mát, ngập tràn sắc hoa mang lại sự khám phá thú vị.

Bên cạnh đó, họ còn động viên tôi cố gắng tiếp tục đầu tư cho mô hình tại khu vực cảnh quan thiên nhiên còn giữ được nét nguyên sơ với núi rừng, bãi bồi, cánh đồng đan xen, tạo nên một không gian lý tưởng để phát triển các hoạt động dã ngoại, nghỉ dưỡng” - ông Trìu phấn khởi nói.

Không chỉ có mô hình của ông Trìu, thung lũng Cheo Reo còn xuất hiện thêm nhiều điểm du lịch sinh thái quy mô nhỏ nhưng giàu tiềm năng. Khu dã ngoại My Gardens (tổ 5, phường Ayun Pa) của anh Nguyễn Văn Hải là một ví dụ.

Ban đầu, ý tưởng của anh Hải khá giản dị: Trồng hoa mười giờ dọc hai bên đường để các con có chỗ vui chơi và dựng một cái chòi nhỏ để nghỉ ngơi sau khi làm ruộng. Nhưng khi nhận thấy nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách ngày càng tăng, anh mạnh dạn đầu tư mở rộng.

Trên diện tích khu đất 4,5 ha, anh Hải trồng nhiều loại hoa như cánh bướm, hướng dương, trạng nguyên, tạo không gian rực rỡ sắc màu. Bao quanh là một số căn nhà sàn cách điệu được làm từ nguyên liệu gỗ, rơm, mái lá...

My Gardens còn phục vụ một số món ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương, tạo điều kiện để du khách có thể trải nghiệm thu hoạch và chế biến, thưởng thức bắp ngay tại chỗ.

Du khách vui vẻ check-in tại khu dã ngoại My Gardens. Ảnh: N.H

“Mặc dù khu dã ngoại nằm ven sông Ba nhiều lần bị nhấn chìm bởi mưa lũ, nhưng sau đó gia đình tôi lại cải tạo, xuống giống lại lứa hoa mới. Đất không phụ người có công, lượng phù sa bồi đắp giúp cây cối luôn xanh tốt.

Trong xu hướng tăng lượng khách đến khám phá nhiều vùng ở Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, hy vọng khu dã ngoại sẽ góp phần tạo điểm dừng chân yêu thích của du khách khi ghé thăm Ayun Pa” - anh Hải chia sẻ.

Tại khu du lịch sinh thái Suối Đá 2 (xã Ia Rbol), điểm nhấn là chiếc cầu treo dài hơn 50 m bắc qua suối. Nước từ thượng nguồn đổ về qua ghềnh đá, tạo thành dòng thác cao hơn 6 m tung bọt trắng xóa.

Dưới chân thác, các tảng đá bị bào mòn theo thời gian tạo thành các mặt phẳng tự nhiên nối tiếp nhau, nơi du khách có thể ngâm mình thư giãn dưới làn nước mát lành.

Khu du lịch sinh thái Suối Đá 2 thu hút khách trong dịp lễ và ngày nghỉ cuối tuần. Ảnh: N.H

Là người gắn bó, dành nhiều tâm huyết khi đầu tư các dịch vụ tại khu du lịch Suối Đá 2, anh Trần Quốc Minh cho hay: “Chúng tôi đầu tư làm du lịch nhưng hạn chế tối đa tác động đến môi trường tự nhiên.

Để tạo thuận lợi cho việc đi lại cũng như chỗ nghỉ ngơi, chụp ảnh cho du khách, gia đình đã xin phép chính quyền địa phương để dựng cầu treo, những chiếc lều “ẩn mình” trong vách đá và trồng hoa, dựng một vài tiểu cảnh hài hòa với không gian thiên nhiên ”.