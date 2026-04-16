Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Du lịch xanh

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYÊN HƯƠNG NGUYÊN HƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Trìu (thôn Hưng Phú, xã Uar) là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới từ tư duy “làm nông” sang “làm du lịch”.

Nhiều năm gắn bó với cây điều, mì, thuốc lá, ông không tránh khỏi vòng luẩn quẩn: Được mùa mất giá, được giá mất mùa. Thay vì tiếp tục đi theo lối mòn, ông quyết định chuyển hướng, cải tạo gần 6 ha đất ven sông Ba để trồng hoa và phát triển mô hình “Đồi hướng dương farm”.

Ý tưởng của ông Trìu khi ấy từng bị nhiều người xem là “liều lĩnh”. Nhưng chính sự khác thường đó lại mở ra cơ hội. Cuối năm 2023, những cánh đồng hoa cánh bướm, vạn thọ, hướng dương bắt đầu khoe sắc, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan.

Gia đình ông cũng phát triển thêm các dịch vụ cắm trại, câu cá, ẩm thực ngoài trời… tạo thành mô hình nông trại kết hợp phục vụ du lịch khá hoàn chỉnh.

3-5919.jpg
Với khung cảnh thiên nhiên hữu tình cùng những vườn hoa khoe sắc, "Đồi hướng dương farm" thu hút nhiều du khách. Ảnh: N.H

“Nhiều du khách đến tham quan “Đồi hướng dương farm” đã nói với tôi, hành trình vượt qua những cung đường khô cằn để đến một thung lũng xanh mát, ngập tràn sắc hoa mang lại sự khám phá thú vị.

Bên cạnh đó, họ còn động viên tôi cố gắng tiếp tục đầu tư cho mô hình tại khu vực cảnh quan thiên nhiên còn giữ được nét nguyên sơ với núi rừng, bãi bồi, cánh đồng đan xen, tạo nên một không gian lý tưởng để phát triển các hoạt động dã ngoại, nghỉ dưỡng” - ông Trìu phấn khởi nói.

Không chỉ có mô hình của ông Trìu, thung lũng Cheo Reo còn xuất hiện thêm nhiều điểm du lịch sinh thái quy mô nhỏ nhưng giàu tiềm năng. Khu dã ngoại My Gardens (tổ 5, phường Ayun Pa) của anh Nguyễn Văn Hải là một ví dụ.

Ban đầu, ý tưởng của anh Hải khá giản dị: Trồng hoa mười giờ dọc hai bên đường để các con có chỗ vui chơi và dựng một cái chòi nhỏ để nghỉ ngơi sau khi làm ruộng. Nhưng khi nhận thấy nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách ngày càng tăng, anh mạnh dạn đầu tư mở rộng.

Trên diện tích khu đất 4,5 ha, anh Hải trồng nhiều loại hoa như cánh bướm, hướng dương, trạng nguyên, tạo không gian rực rỡ sắc màu. Bao quanh là một số căn nhà sàn cách điệu được làm từ nguyên liệu gỗ, rơm, mái lá...

My Gardens còn phục vụ một số món ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương, tạo điều kiện để du khách có thể trải nghiệm thu hoạch và chế biến, thưởng thức bắp ngay tại chỗ.

du-lich-xanh-vung-thung-lung-cheo-reo.jpg
Du khách vui vẻ check-in tại khu dã ngoại My Gardens. Ảnh: N.H

“Mặc dù khu dã ngoại nằm ven sông Ba nhiều lần bị nhấn chìm bởi mưa lũ, nhưng sau đó gia đình tôi lại cải tạo, xuống giống lại lứa hoa mới. Đất không phụ người có công, lượng phù sa bồi đắp giúp cây cối luôn xanh tốt.

Trong xu hướng tăng lượng khách đến khám phá nhiều vùng ở Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, hy vọng khu dã ngoại sẽ góp phần tạo điểm dừng chân yêu thích của du khách khi ghé thăm Ayun Pa” - anh Hải chia sẻ.

Tại khu du lịch sinh thái Suối Đá 2 (xã Ia Rbol), điểm nhấn là chiếc cầu treo dài hơn 50 m bắc qua suối. Nước từ thượng nguồn đổ về qua ghềnh đá, tạo thành dòng thác cao hơn 6 m tung bọt trắng xóa.

Dưới chân thác, các tảng đá bị bào mòn theo thời gian tạo thành các mặt phẳng tự nhiên nối tiếp nhau, nơi du khách có thể ngâm mình thư giãn dưới làn nước mát lành.

2-2820.jpg
Khu du lịch sinh thái Suối Đá 2 thu hút khách trong dịp lễ và ngày nghỉ cuối tuần. Ảnh: N.H

Là người gắn bó, dành nhiều tâm huyết khi đầu tư các dịch vụ tại khu du lịch Suối Đá 2, anh Trần Quốc Minh cho hay: “Chúng tôi đầu tư làm du lịch nhưng hạn chế tối đa tác động đến môi trường tự nhiên.

Để tạo thuận lợi cho việc đi lại cũng như chỗ nghỉ ngơi, chụp ảnh cho du khách, gia đình đã xin phép chính quyền địa phương để dựng cầu treo, những chiếc lều “ẩn mình” trong vách đá và trồng hoa, dựng một vài tiểu cảnh hài hòa với không gian thiên nhiên ”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Du lịch xanh

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Du lịch

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.