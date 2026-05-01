Hàng rào xanh: Điểm nhấn độc đáo của làng du lịch Thuận Nghĩa

ĐINH NGỌC
(GLO)- Không chỉ được biết đến với những vườn rau xanh mướt hay những ngôi nhà cổ mang dấu ấn thời gian, làng du lịch Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) còn gây ấn tượng bởi những hàng rào xanh giữa làng quê yên ả.

Dọc theo các con đường làng du lịch Thuận Nghĩa, không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng rào cây xanh được chăm chút cẩn thận.

Nhà thì trồng chè tàu, cắt tỉa thành những bức tường xanh thẳng tắp; nhà lại chọn dâm bụt với sắc hoa đỏ thắm nổi bật; nhiều nơi còn khéo léo điểm xuyết thêm các loại hoa leo trước cổng, tạo nên những khoảng không gian vừa kín đáo, vừa nên thơ. Tất cả hòa quyện, mang đến cảm giác gần gũi, mềm mại và thân thiện với thiên nhiên.

Những hàng rào tưởng chừng bình dị ấy là “điểm chạm” đầy tinh tế, níu chân du khách, góp phần tạo nên nét riêng cho làng du lịch nơi đây.

Hàng rào xanh kết hợp cổng hoa giấy của gia đình ông Trần Hà.

Giá trị của những hàng rào xanh không chỉ nằm ở vẻ đẹp bên ngoài, mà còn ở ý thức gìn giữ của người dân. Việc trồng, chăm sóc và cắt tỉa hàng rào đã trở thành thói quen lâu đời, gắn bó với nếp sống của mỗi gia đình. Sáng sớm hay chiều muộn, hình ảnh người dân cần mẫn tỉa cành, tưới nước đã trở nên quen thuộc, góp phần giữ cho làng quê luôn xanh mát, trong lành.

Ngồi trước hiên nhà, ông Trần Hà (80 tuổi) chia sẻ: Ngày xưa, ông bà trồng hàng rào không chỉ để phân định ranh giới đất đai mà còn để làm đẹp không gian sống. Bao năm qua, ông vẫn gìn giữ, cắt tỉa gọn gàng. Ông còn sáng tạo thêm những chiếc lục bình cây xanh trên hàng rào, kết hợp giàn hoa giấy tạo thành cổng vào rực rỡ.

“Có hàng rào xanh, lúc nào cũng thấy nhà cửa mát mẻ, dễ chịu. Khách đến ai cũng khen làng mình tươi đẹp, nghe cũng tự hào lắm”, ông vui vẻ nói.

Hàng rào xanh được cắt tỉa, chăm chút cẩn thận của gia đình anh Đào Thanh Thung.

Còn anh Đào Thanh Thung thì chia sẻ rằng: Hàng rào trước nhà anh mới được trồng khoảng 6 năm nay. Ban đầu chỉ là học theo cách làm của các bác, các chú trong xóm, nhưng càng chăm sóc anh càng thấy gắn bó.

“Hàng rào xanh không chỉ giúp nhà cửa mát mẻ, sạch sẽ hơn mà còn làm cho không gian trước ngõ trở nên dễ chịu. Mỗi lần cắt tỉa, chăm chút, tôi cũng thấy như đang góp một phần nhỏ giữ gìn vẻ đẹp chung của làng”, anh Thung bộc bạch.

Theo ông Đặng Thanh Diệu, Trưởng khối Thuận Nghĩa, việc trồng và chăm sóc hàng rào xanh đã trở thành nếp quen của nhiều người dân ở Thuận Nghĩa. Mỗi nhà một cách làm, nhưng ai cũng ý thức giữ cho xanh, cho đẹp. Đặc biệt, từ khi làng rau Thuận Nghĩa ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng, bà con càng phấn khởi, tự giác chăm chút cảnh quan nhiều hơn.

Những hàng rào xanh mang đến cảm giác thư thái, gần gũi.

Có thể nói, trong hành trình xây dựng và phát triển làng du lịch, những hàng rào xanh ở Thuận Nghĩa đang góp phần tạo nên dấu ấn rất riêng cho địa phương. Không chỉ làm đẹp cảnh quan, những hàng rào được cắt tỉa gọn gàng, những cổng hoa giản dị còn mang đến cho du khách cảm giác thư thái, gần gũi ngay từ khi đặt chân vào làng. Chính sự mộc mạc, tự nhiên ấy đã trở thành một phần trải nghiệm đáng nhớ, giúp mỗi người cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của một làng quê xanh, yên bình và giàu bản sắc.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

"Nàng thơ" reo ca giữa núi rừng Đak Rong

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

