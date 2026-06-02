Về miền cổ tích Ghềnh Ráng - Tiên Sa

(GLO)- Giữa một bên núi, một bên biển, cung đường Ghềnh Ráng - Tiên Sa (phường Quy Nhơn Nam) từ lâu đã hấp dẫn những người yêu vẻ đẹp bình yên của đô thị biển Quy Nhơn.

Và sắp tới đây, khi siêu dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua được triển khai, vùng non nước hữu tình Ghềnh Ráng - Tiên Sa cũng đứng trước cơ hội chuyển mình trong sự phát triển chung của một quần thể du lịch hiện đại.

Đi trên cung đường giữa biển và núi

Chiều muộn, khi mặt trời dần khuất sau triền núi Xuân Vân, con đường ven biển Ghềnh Ráng - Tiên Sa dài chừng 3 km bắt đầu đông người qua lại. Đó là những nhóm du khách đến tham quan thắng cảnh nổi tiếng của Quy Nhơn; những bạn trẻ chạy trail rèn luyện trước các giải đấu; những người lớn tuổi thong thả đi bộ tập thể dục… Tất cả tạo nên nhịp sống riêng cho một cung đường được xem là đẹp nhất Quy Nhơn.

Bãi tắm Hoàng Hậu. Ảnh Ngọc Quỳnh

Con đường men theo núi Xuân Vân dẫn về phía vùng biển thuộc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Một bên là núi, một bên là biển. Giữa biển và núi là những ghềnh đá nhấp nhô đủ hình thù xen lẫn các bãi cát nhỏ. Ngoài bãi Trứng (bãi tắm Hoàng Hậu) nức tiếng gần xa, bãi Tiên Sa cũng mang vẻ đẹp kỳ thú riêng.

Vốn mê biển, nhiều năm qua, cứ vào cuối tuần hay những buổi chiều muộn, chúng tôi lại rủ nhau tản bộ trên cung đường này. Có khi ngồi trên những ghềnh đá ở bãi Tiên Sa nhìn những con tàu trọng tải lớn lặng lẽ ra vào Cảng Quy Nhơn. Có hôm sóng lớn, ngắm từng con sóng đập mạnh vào ghềnh đá tung bọt nước trắng xóa như bản giao hưởng kỳ vĩ của thanh âm và sắc màu biển cả.

Con đường đá đỏ. Ảnh L.T

Từ ngày nghỉ hưu, chị Trương Thị Thùy Trang (ở phường Quy Nhơn) gần như không bỏ buổi đi bộ nào trên cung đường Ghềnh Ráng - Tiên Sa. “Đây là con đường đẹp nhất với tôi. Đường không quá bằng phẳng mà có chút dốc vừa sức cho người lớn tuổi rèn luyện. Buổi chiều mặt trời khuất phía bên kia núi nên đi trên con đường này rất mát. Mỗi lần đến đây, tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn” - chị Trang chia sẻ.

Theo chị Trang, điều chị thích nhất ở bãi Tiên Sa là những ghềnh đá đẹp cùng bãi cát trắng mịn nép dưới chân ghềnh. Trước đây, lối xuống bãi khá thuận tiện với nhiều bậc tam cấp và lan can dẫn xuống. Nhưng sau cơn bão số 13 năm ngoái, đoạn đường này bị cuốn trôi nên việc đi lại khó khăn hơn.

Nhắc đến Ghềnh Ráng - Tiên Sa, nhiều người nghĩ ngay đến bãi Trứng gắn với câu chuyện về Nam Phương Hoàng hậu, vợ vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Nhưng Ghềnh Ráng - Tiên Sa không chỉ có thế. Dọc theo ghềnh đá là cả một thế giới đá kỳ thú được thiên nhiên tạo nên qua hàng triệu năm.

Ông Lê Thanh - nhân viên Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn (biệt danh "Thanh chân đất") là người thuộc từng ngóc ngách ở vùng ghềnh đá này. Đôi chân trần chai sạn của ông đã quen với những lối mòn nhỏ lẩn khuất trong bụi cây, những mỏm đá cheo leo sát biển.

Theo chân ông Thanh, hành trình khám phá Ghềnh Ráng - Tiên Sa trở nên thú vị hơn. Ấn tượng nhất là hòn Chồng với hai khối đá lớn chồng lên nhau, điểm tiếp nối mong manh nhưng ngàn đời nay vẫn vững chãi trước sóng gió. Nhìn từ hướng Đông Nam, hòn Chồng có dáng như gương mặt người đàn ông hướng ra biển nên chúng tôi quen gọi vui là hòn Vọng Thê.

Hòn Chồng. Ảnh: Lê Thanh

Dọc ghềnh đá dài gần 3 km, dưới hòn Chồng lần lượt là các hòn Trầm Hương, Khủng Long, Đá Đỏ, Đá Đen, Hòn Rùa, Mắt Thần, Cá Mập… Những tảng đá được sóng gió và thời gian bào mòn, tạo thành hình thù của muôn loài theo trí tưởng tượng của mỗi người chiêm ngưỡng.

Hòn Trầm Hương. Ảnh L.T

Hòn Đá Đỏ. Ảnh L.T

Hòn Rùa. Ảnh L.T

Hòn Mắt Thần. Ảnh L.T

“Nàng công chúa” sẽ thức giấc

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Ghềnh Ráng - Tiên Sa còn là vùng đất giàu giá trị văn hóa. Trên đồi Thi Nhân là nơi yên nghỉ của thi sĩ Hàn Mặc Tử; dưới chân đồi là dốc Mộng Cầm cùng những câu chuyện tình thấm đẫm thi ca. Năm 1991, khu vực Ghềnh Ráng - Tiên Sa rộng 168 ha được Nhà nước xếp hạng Danh thắng quốc gia.

Nhiều năm qua, nơi đây từng được kỳ vọng trở thành quần thể du lịch tầm cỡ. Không ít doanh nghiệp được giao đầu tư, nhưng rồi các dự án đều dang dở vì thiếu năng lực tài chính hoặc thiếu tầm nhìn dài hạn. Những công trình nằm im giữa vùng thắng cảnh tuyệt đẹp khiến người dân không khỏi tiếc nuối.

Giờ đây, vùng non nước hữu tình ấy đang đứng trước cơ hội mới khi siêu dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua quy mô gần 2.900 ha chuẩn bị được triển khai.

Nhóm runner chạy bộ quanh núi Xuân Vân xuống check-in tại Bãi Trứng. Ảnh H.X

Theo quy hoạch, toàn bộ khu vực núi Vũng Chua và núi Xuân Vân - Quy Hòa sẽ trở thành không gian phát triển đô thị du lịch nghỉ dưỡng hiện đại gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

Trong đó, khu vực Xuân Vân - Quy Hòa phát triển các tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí, dịch vụ ven biển kết hợp bảo tồn các công trình di tích, tôn giáo hiện hữu. Khu vực núi Vũng Chua được định hướng phát triển các khu nhà ở ven sườn núi, công trình dịch vụ, khu lưu trú nghỉ dưỡng, trung tâm thể thao và sân golf.

Nếu được đầu tư bài bản và phát triển đúng hướng, đây không chỉ là “cú hích” cho Ghềnh Ráng - Tiên Sa mà còn mở ra hướng phát triển cho toàn bộ quần thể danh thắng, núi đồi ven biển rộng lớn phía Đông Gia Lai.

Điều người dân kỳ vọng không đơn thuần là những khách sạn cao tầng hay resort mọc lên sát biển. Quan trọng hơn là đánh thức tiềm năng của cả vùng di sản thiên nhiên bằng một chiến lược phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn và khai thác. Và với những giá trị hiếm có về cảnh quan, văn hóa cùng vị trí địa lý đặc biệt, Ghềnh Ráng - Tiên Sa hoàn toàn có thể trở thành điểm đến mang tầm quốc tế.

Chiều nay, đứng trên ghềnh đá Tiên Sa nhìn mặt trời lặn phía núi Xuân Vân, nghe tiếng sóng dội vào vách đá, tôi chợt nghĩ: Ghềnh Ráng - Tiên Sa đã chờ rất lâu để được đánh thức. Và lần này, hy vọng “nàng công chúa” sẽ thực sự thức giấc để vươn mình trở thành biểu tượng mới của du lịch biển Gia Lai.