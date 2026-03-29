Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Hút khách bằng sự yên ả

Đầu năm 2026, tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 (ATF) ở Philippines, Quy Nhơn tiếp tục được công nhận là “Đô thị du lịch sạch ASEAN”, đánh dấu lần thứ 3 được trao danh hiệu này. Cùng với đó, một số chuyên trang du lịch quốc tế uy tín như Lonely Planet và Tripadvisor vinh danh Quy Nhơn là 1 trong 25 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026. Không đơn thuần là giải thưởng hay danh hiệu, đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực gìn giữ môi trường sống, môi trường du lịch, cũng như xây dựng hình ảnh một điểm đến thân thiện, an toàn và bền vững. Trong bối cảnh nhiều đô thị du lịch phát triển nhanh nhưng đối mặt với áp lực quá tải, Quy Nhơn lại chọn cách đi chậm nhưng chắc.

Điều khiến du khách quốc tế nhớ về Quy Nhơn bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Đó là bãi biển xanh trong trải dài ngay giữa lòng đô thị, là những con đường ven biển sạch sẽ, thoáng đãng, là buổi sáng sớm khi ngư dân trở về sau chuyến biển, hay buổi chiều khi từng nhóm người thong thả dạo bộ bên bờ cát. Không khí trong lành, con người thân thiện, nhịp sống không quá gấp gáp.

Du khách quốc tế thường chọn trải nghiệm như người bản địa, từ những buổi cà phê vỉa hè đến các hoạt động đời thường, gần gũi tại Quy Nhơn. Ảnh: Dũng Nhân

Ông David Nguyễn (du khách đến từ Australia) chia sẻ rằng ông thực sự ấn tượng với sự cân bằng của Quy Nhơn. Vừa đủ tiện nghi cho du lịch, vừa giữ được sự yên tĩnh hiếm có. Theo ông, đây là một trong những điểm đến hiếm hoi còn giữ được “cảm giác thật” của một đô thị Việt Nam. Nét “thật” ấy không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở đời sống. Du khách có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh trẻ em chơi đùa trên bãi biển, những quán cà phê nhỏ ven đường, hay những câu chào “Hello” hồn nhiên từ người dân địa phương.

Bà Juliet (du khách Thụy Sĩ) kể rằng bà thích nhất là cảm giác đi bộ quanh thành phố, quan sát cuộc sống thường nhật và thậm chí còn tham gia chơi bóng chuyền cùng trẻ em địa phương. Những trải nghiệm giản dị ấy lại trở thành ký ức sâu sắc.

Trong dòng chảy chung của du lịch Việt Nam, Gia Lai đang dần khẳng định vị trí của mình. 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ; riêng khách quốc tế ước đạt 42.000 lượt, tăng 68%. Trong bức tranh đó, Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách trong việc tìm kiếm sự khác biệt.

Ông Mel Downs (du khách đến từ bang Vermont, Hoa Kỳ) đã chọn Quy Nhơn như một nơi trú đông lý tưởng. Ông ở đây nhiều tháng liền, tránh cái lạnh khắc nghiệt ở quê nhà và tận hưởng khí hậu ấm áp. Với ông, Quy Nhơn giống như một “mùa hè vĩnh cửu”, nơi không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để sống.

Câu chuyện của ông Mel không phải là cá biệt. Ngày càng nhiều du khách quốc tế chọn Quy Nhơn, họ không chỉ lưu lại lâu hơn dự kiến, mà còn quay lại nhiều lần. Điều này cho thấy một xu hướng mới: Du lịch không chỉ là tham quan, mà còn là trải nghiệm và kết nối. Và Quy Nhơn, với những giá trị tự nhiên và con người sẵn có, đang đáp ứng được nhu cầu đó.

Hướng đến chất lượng và trải nghiệm

Bên cạnh lợi thế về cảnh quan biển, đô thị này cũng đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Những điểm đến như Eo Gió, Kỳ Co, đầm Thị Nại…

Du khách ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn tại Eo Gió - vẻ đẹp giản dị nhưng đủ sức níu chân người ở lại. Ảnh: Dũng Nhân

không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp mà còn được kết nối với các hoạt động trải nghiệm. Du khách có thể tham gia tour làng chài, tìm hiểu nghề đánh bắt truyền thống, thưởng thức hải sản ngay tại bến, hay khám phá các giá trị văn hóa - lịch sử của vùng đất. Thay vì tách biệt, du khách được “sống cùng” không gian địa phương, từ đó tạo nên những trải nghiệm chân thực hơn. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế du lịch bền vững mà nhiều quốc gia đang theo đuổi.

Có thể nói, trong hành trình đưa Quy Nhơn ra thế giới, không chỉ có những chiến lược quảng bá hay đầu tư hạ tầng, mà còn có vai trò rất lớn từ chính du khách. Những lời chia sẻ, những câu chuyện, những bức ảnh họ mang về sau chuyến đi, đó chính là “kênh truyền thông” tự nhiên và hiệu quả nhất.

Bà Julie de Filipp (du khách Pháp) cho biết bà chắc chắn sẽ “giới thiệu Quy Nhơn với gia đình và bạn bè. Không phải bằng những lời hoa mỹ, mà bằng chính cảm nhận chân thực về một vùng đất hiền hòa, con người thân thiện”. Những lời giới thiệu như vậy tưởng chừng đơn giản, lại có sức lan tỏa rất lớn.

Ở một góc nhìn khác, đây cũng là gợi mở cho hướng phát triển du lịch của Quy Nhơn trong thời gian tới. Đó là tiếp tục giữ gìn những giá trị cốt lõi đã làm nên sức hút của mình, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối. Không chạy theo số lượng, mà hướng đến chất lượng và trải nghiệm.

Quy Nhơn có thể chưa phải là điểm đến nổi tiếng nhất, nhưng lại là nơi khiến nhiều người muốn quay trở lại.

Một đô thị biển hiền hòa, một nhịp sống bình dị, và những con người luôn sẵn sàng nở nụ cười chào đón. Và có lẽ, chính những nụ cười ấy, những câu chuyện giản dị ấy… lại là những “tấm hộ chiếu du lịch” đặc biệt nhất, giúp Quy Nhơn từng bước bước ra thế giới.