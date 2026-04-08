Gia Lai có 8 điểm cho mượn áo phao miễn phí ở biển

(GLO)- Công ty cổ phần Môi trường Bình Định vừa triển khai 8 điểm cho mượn áo phao miễn phí dọc bờ biển đường Xuân Diệu và đường Nguyễn Tất Thành (thuộc 2 phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển.

Theo đó, hơn 120 áo phao với nhiều kiểu dáng, kích cỡ khác nhau được bố trí tại các điểm cố định, thuận tiện để người dân, du khách dễ dàng tiếp cận. Người sử dụng có thể mượn áo phao trước khi xuống biển và trả lại ngay tại các điểm sau khi sử dụng.

Điểm cho mượn áo phao miễn phí ở biển Xuân Diệu, phường Quy Nhơn. Ảnh: Hải Yến

Việc trang bị áo phao miễn phí góp phần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em và người không biết bơi.

Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục duy trì, bổ sung số lượng áo phao; đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, du khách tuân thủ quy định khi tắm biển, đảm bảo an toàn trong mùa du lịch.