Đảo Phú Quý nằm trong top 10 điểm đến hàng đầu Đông Nam Á năm 2026

(GLO)- Theo tờ Khaosod Thái Lan bình chọn, đảo Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) là một trong 10 điểm đến hàng đầu Đông Nam Á trong năm 2026.

Với vẻ đẹp “thô mộc, lộng gió, đẹp như những “thước phim điện ảnh”, đảo Phú Quý được xem là địa điểm tạo nên sự khác biệt với những điểm đến nổi tiếng khác. Không xô bồ, không có nhiều nhà hàng, khách sạn hay resort, Phú Quý ghi điểm bởi vẻ đẹp hoang sơ, bình yên hiếm có.

0607dao-phu-quy-noi-du-ngoan-hap-dan-va-day-tiem-nang-1.jpg
Một góc đảo Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh nguồn Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Đảo Phú Quý còn được gọi là Cù lao Thu, nằm cách trung tâm Phan Thiết khoảng 120 km về phía Đông Nam, diện tích khoảng 18 km2. Ngoài đảo chính, khu vực này còn có các đảo nhỏ như: Hòn Tranh, Hòn Đỏ, Hòn Đá Cao và Hòn Hải.

Thời điểm thích hợp để khám phá đảo Phú Quý từ khoảng tháng 12 đến tháng 6 năm sau, do mùa bão thường rơi vào tháng 9 đến tháng 11.

