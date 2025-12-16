Du lịch Việt Nam lần đầu tiên đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong một năm

(GLO)- Bà Karolina Agnieszka đến từ Ba Lan là bị khách quốc tế đặc biệt khi là người thứ 20 triệu đến Việt Nam trong năm 2025, mở ra cột mốc mới cho du lịch của nước ta.

Chiều 15-12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm, ngành du lịch Việt Nam đạt được cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm.

Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam. Ảnh nguồn Báo Thanh Niên

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao hoa chào mừng vị khách quốc tế thứ 20 triệu là bà Karolina Agnieszka đến từ Ba Lan, đồng thời công bố và trao giấy chứng nhận cùng quà lưu niệm.

Nữ du khách quốc tế thứ 20 triệu của Việt Nam sẽ nhận được phần quà có tổng giá trị gần 500 triệu đồng (bao gồm chuỗi ngọc trai cao cấp, vé bay khứ hồi hạng thương gia, kỳ nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao, voucher trải nghiệm ẩm thực Michelin, chơi golf, du thuyền khám phá Nam đảo Phú Quốc và thẻ ưu tiên sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí).

Vị khách quốc tế đặc biệt thứ 19.999.999 và 20.000.001 đều là người Ba Lan, cũng nhận được phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng/người.

Sau đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ qua từng năm, không chỉ lấy lại phong độ trước dịch (năm 2019) mà còn có sự tăng trưởng đáng kể. Nếu năm 2023 đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế thì năm 2024 đạt 17,6 triệu lượt và năm 2025 dự kiến đón trên 21 triệu lượt.

Trong năm 2025, du lịch Việt Nam cũng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới.