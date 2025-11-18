(GLO)- Nhiều phụ nữ Mỹ chọn Canada là điểm đến ưu tiên với 11%, cao hơn các điểm đến khác là New Zealand, Italy và Nhật Bản.

Canada là điểm đến ưu tiên của nhiều phụ nữ Mỹ. Ảnh: Internet

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, cuộc thăm dò của Gallup mới đây cho thấy nhiều phụ nữ trẻ của Mỹ muốn rời khỏi đất nước và chuyển đến nơi khác, trong đó Canada nổi lên là điểm đến được ưa thích nhất.

Theo cuộc thăm dò, có tới 40% số phụ nữ Mỹ từ 15 đến 44 tuổi biết họ sẽ rời khỏi Mỹ vĩnh viễn nếu có cơ hội. Con số này cao hơn đáng kể so với 19% ở nam giới trẻ tuổi và tạo ra khoảng cách giữa hai giới lớn nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, có tới 11% trong số những phụ nữ trẻ muốn rời đi chọn Canada là điểm đến ưu tiên, cao hơn các điểm đến khác.

Kể từ năm 2016, theo báo cáo cho thấy phụ nữ trẻ mong muốn rời khỏi Mỹ có xu hướng gia tăng, có một phần nguyên nhân là không ủng hộ giới lãnh đạo Mỹ. Thăm dò của Gallup cũng chỉ ra nhóm phụ nữ trẻ sụt giảm niềm tin vào thể chế. Tỷ lệ người tin tưởng vào hệ thống tư pháp giảm xuống còn 33% trong năm nay, giảm mạnh so với mức 55% năm 2015.

Canada luôn thu hút người nhập cư trên toàn thế giới. Ảnh: VGP

Không chỉ là điểm đến lý tưởng của người yêu du lịch, Canada-đất nước rộng lớn, tươi đẹp và yên bình-còn là quốc gia có chỉ số chất lượng cuộc sống tăng mạnh theo từng năm. Cùng với nền kinh tế ổn định, nền giáo dục hàng đầu và phúc lợi xã hội trọn vẹn, Canada đã thu hút người nhập cư tài năng trên toàn thế giới.

Hiện nay, xứ sở "lá Phong đỏ" có các chính sách và chương trình định cư đa dạng giúp cho mọi người dân có nhu cầu định cư được dễ dàng, thuận tiện hơn.