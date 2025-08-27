Báo Gia Lai điện tử

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ ở Lộ Diêu

ĐÀO AN DUYÊN
(GLO)- Thôn Lộ Diêu thuộc xã Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), nằm cách khu hành chính Quy Nhơn gần 90 km. Đây là một làng chài nhỏ với bãi cát vàng mịn, vút cong như cánh cung dựa mình vào núi. Khung cảnh thơ mộng này thu hút nhiều du khách thích khám phá thiên nhiên còn nhiều nét hoang sơ.

z6945361688250-bb4815c97b87d8f5cd65bf9852dcc9a2.jpg
Một góc nên thơ ở Lộ Diêu. Ảnh: Đ.A.D

Chúng tôi thả bước chân trên cát vào một ngày trời đầy nắng. Bờ cát cong vút nằm dựa mình vào núi, cát mịn và rất sạch. Những con tàu trở về nghỉ ngơi sau thời gian lênh đênh đánh bắt ngoài khơi. Màu nước biển ở đây biếc xanh như một bức tranh rất đẹp mắt.

z6945361988289-9966f0f82fe9ae38929a5ec0d54da33a.jpg
Ảnh: Đ.A.D

Những homestay nhỏ nằm nép dưới cây lá sát bờ biển tạo khung cảnh vừa nên thơ vừa gần gũi với thiên nhiên, rất phù hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng. Vậy nên không khó bắt gặp hình ảnh nhiều du khách mang theo lều trại cắm bên bờ biển để nghỉ lại.

Gành Lộ Diêu với nhiều khối đá có hình thù đẹp mắt khiến bãi biển càng trở nên hoang sơ hơn, nhất là những sớm mai khi bình minh ló rạng, hay lúc chiều tà khi hoàng hôn buông xuống. Mặt trời rọi xuống sóng nước, tạo vẻ đẹp rực rỡ, nguyên sơ.

Nhiều du khách tìm đến nơi đây để check-in với những bãi đá phủ rêu xanh. Người dân địa phương cho biết, rêu đẹp nhất vào khoảng tháng 3 đến tháng 4.

Lộ Diêu còn được biết đến với những sản vật được ngư dân đánh bắt từ biển. Khi trời còn chưa sáng hẳn, một khu chợ nhỏ đã được họp ngay bên sóng nước để mua bán hải sản vừa được đánh bắt trong đêm.

z6945362009623-354bcc9fe3f94384dd45a05ef83a2510.jpg
Một khu chợ nhỏ đã được họp ngay bên sóng nước để mua bán hải sản vừa được đánh bắt trong đêm. Ảnh: Đ.A.D

Ngay dưới chân đèo Lộ Diêu là Di tích lịch sử nơi cập bến tàu không số mở đến Khu V. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã phối hợp đưa tàu cập bến, chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường Khu V trong kháng chiến chống Mỹ.

Không chỉ là nơi có khung cảnh thiên nhiên với vẻ đẹp hoang sơ, trữ tình, Lộ Diêu còn là địa chỉ giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Gia Lai. Nếu được quan tâm đầu tư đúng mức, làng chài này sẽ là điểm du lịch kết hợp nghỉ dưỡng đầy sức hút đối với du khách.

