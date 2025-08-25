Ngắm "kỳ quan dưới nước" ở làng chài Nhơn Lý mùa nước cạn

(GLO)-Không chỉ nổi tiếng với làng chài yên bình, Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) còn khiến du khách bất ngờ khi mùa nước rút để lộ rạn san hô rực rỡ ở Bãi Dứa. Đây là điểm đến được ví như "kỳ quan dưới nước" của miền biển Quy Nhơn.

Những khối san hô nguyên vẹn minh chứng cho hệ sinh thái biển phong phú của nơi đây.

﻿Ảnh: Dũng Nhân

Bãi Dứa Nhơn Lý những năm gần đây trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích nhờ hệ sinh thái san hô phong phú, rực rỡ sắc màu.

Vào mùa nước cạn, từ tháng 3 đến tháng 8, thiên nhiên nơi đây hé lộ khung cảnh kỳ thú: những rạn san hô hiện lên ngay dưới lớp nước trong vắt. San hô ở Bãi Dứa đa dạng hình dáng - từ san hô sừng hươu, san hô não cuộn xoắn đến những lớp san hô đĩa trải rộng như cánh hoa.

Rạn san hô hiện lên rõ nét trong mùa nước cạn ở Bãi Dứa. Ảnh Dũng Nhân

Nước trong vắt để lộ toàn bộ cấu trúc san hô độc đáo. Ảnh: Dũng Nhân

Ánh nắng mùa hè chiếu xuống mặt biển khiến từng cụm san hô bừng sáng, tạo nên bức tranh lung linh hiếm có. Tuy nhiên, vẻ đẹp mong manh ấy cũng đang đối diện nguy cơ tổn thương nếu khách tham quan di chuyển, dẫm đạp quá nhiều lên bãi san hô.

Mùa nước cạn giúp du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp mong manh của san hô. Ảnh Dũng Nhân

Chiều xuống, ánh sáng vàng khiến san hô thêm phần huyền ảo. Ảnh Dũng Nhân

Hệ san hô đa dạng đóng vai trò lá phổi xanh của đại dương cần được bảo tồn.

﻿Ảnh: Dũng Nhân

Cụm san hô sống động, nơi trú ngụ của nhiều loài sinh vật biển. Ảnh: Dũng Nhân

Các chuyên gia khuyến cáo san hô rất nhạy cảm, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến chúng gãy vỡ, phải mất hàng chục năm để phục hồi.

Chính quyền địa phương và cộng đồng du lịch đang kêu gọi du khách trải nghiệm có trách nhiệm: ngắm nhìn từ xa, chọn tour lặn ống thở hoặc đi bộ dưới sự hướng dẫn của người có chuyên môn, tuyệt đối không bẻ hay mang san hô về làm kỷ niệm. Bảo vệ san hô Bãi Dứa không chỉ là giữ gìn một “vườn hoa dưới biển” mà còn là bảo tồn nguồn sống của biển Quy Nhơn cho mai sau.