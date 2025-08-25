Ngắm "kỳ quan dưới nước" ở làng chài Nhơn Lý mùa nước cạn

Bãi Dứa Nhơn Lý những năm gần đây trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích nhờ hệ sinh thái san hô phong phú, rực rỡ sắc màu.
Vào mùa nước cạn, từ tháng 3 đến tháng 8, thiên nhiên nơi đây hé lộ khung cảnh kỳ thú: những rạn san hô hiện lên ngay dưới lớp nước trong vắt. San hô ở Bãi Dứa đa dạng hình dáng - từ san hô sừng hươu, san hô não cuộn xoắn đến những lớp san hô đĩa trải rộng như cánh hoa.
Ánh nắng mùa hè chiếu xuống mặt biển khiến từng cụm san hô bừng sáng, tạo nên bức tranh lung linh hiếm có. Tuy nhiên, vẻ đẹp mong manh ấy cũng đang đối diện nguy cơ tổn thương nếu khách tham quan di chuyển, dẫm đạp quá nhiều lên bãi san hô.
Các chuyên gia khuyến cáo san hô rất nhạy cảm, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến chúng gãy vỡ, phải mất hàng chục năm để phục hồi.
Chính quyền địa phương và cộng đồng du lịch đang kêu gọi du khách trải nghiệm có trách nhiệm: ngắm nhìn từ xa, chọn tour lặn ống thở hoặc đi bộ dưới sự hướng dẫn của người có chuyên môn, tuyệt đối không bẻ hay mang san hô về làm kỷ niệm. Bảo vệ san hô Bãi Dứa không chỉ là giữ gìn một “vườn hoa dưới biển” mà còn là bảo tồn nguồn sống của biển Quy Nhơn cho mai sau.