Gia Lai bồi dưỡng kiến thức về du lịch cộng đồng cho 80 học viên

(GLO)- Sáng 12-12, tại Nhà Văn hóa làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Có 40 học viên là người dân làng Pờ Yầu tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Lam Nguyên

Theo đó, trong 10 ngày, Sở mời giảng viên chính Khoa Nghiệp vụ - Du lịch (Trường Cao đẳng Gia Lai) trực tiếp hướng dẫn 40 học viên là dân làng Pờ Yầu cách giao tiếp và đón tiếp khách du lịch; kỹ năng thuyết minh và giới thiệu về văn hóa truyền thống của người Bahnar; cách chế biến món ăn truyền thống, pha chế đồ uống...

Các học viên cũng được "giúp sức" về kỹ năng hướng dẫn chương trình tham quan văn hóa lịch sử, thiên nhiên; được tổ chức đi thực tế để hướng dẫn xây dựng chương trình du lịch…

Làng Pờ Yầu sở hữu khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hấp dẫn cùng nhiều giá trị văn hóa bản địa, phù hợp để phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: Lam Nguyên

Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai đã tổ chức lớp bồi dưỡng tương tự cho 40 học viên Jrai ở làng Chuét (phường An Phú), góp phần hỗ trợ người dân thực hiện tốt việc bảo vệ, giữ gìn và khai thác giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc mình gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.