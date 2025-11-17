Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát làng du lịch cộng đồng Ơp và Ia Nueng

(GLO)- Chiều 17-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có chuyến khảo sát thực tế tại làng Ơp (phường Pleiku) và làng Ia Nueng (xã Biển Hồ) nhằm đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa truyền thống của người Jrai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ phải sang) cùng các thành viên trong đoàn khảo sát tại nhà rông làng Ơp. ﻿Ảnh: Phi Long

Làng du lịch cộng đồng Ơp nằm trong lòng Pleiku, thuận tiện để đón khách du lịch nội địa và quốc tế. Làng Ơp có nhà rông truyền thống của người Jrai, cùng chiêng, tượng gỗ, xoang và nhiều nghề truyền thống (tạc tượng, dệt, đan lát). Đây là nền tảng quan trọng để làng phát triển du lịch văn hóa trải nghiệm.

Tuy nhiên, hiện bên trong nhà rông các hiện vật trưng bày còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu tham quan tìm hiểu văn hóa của khách du lịch.

Sau khi lắng nghe ý kiến từ cơ sở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân trong việc bảo tồn nhà rông, không gian văn hóa, nghề truyền thống, dần hình thành mô hình du lịch cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng làng Ơp giàu có về di sản, có câu chuyện về văn hóa, thuận lợi phát triển loại hình du lịch cộng đồng.

Khảo sát tại làng du lịch cộng đồng Ơp. Ảnh: Phi Long

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu UBND phường Pleiku đề xuất kinh phí để hoàn thiện hạ tầng, xây dựng sản phẩm đặc trưng, đào tạo đội ngũ nhân lực làm du lịch và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.

Trong khi đó, làng Ia Nueng cũng có vị trí rất thuận lợi để phát triển du lịch. Làng nằm đối diện Khu du lịch sinh thái Biển Hồ, trên trục đường giao thông có thể kết nối với các điểm du lịch văn hóa của xã, tạo thành tour du lịch tập trung giữa Biển Hồ-làng Ia Nueng-núi lửa Chư Đang Ya-chùa Bửu Minh-hàng thông trăm tuổi.

Người dân làng Ia Nueng dùng giọt nước của làng. ﻿Ảnh: Phi Long

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Biển Hồ đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nhiều hơn về cơ sở hạ tầng và nhân lực để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, như trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, đan lát; tour trekking ngắn quanh rừng-đồi của xã Biển Hồ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch lưu ý UBND xã Biển Hồ cần quan tâm sửa chữa giọt nước của làng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các bước để công nhận cây đa của làng Ia Nueng là cây di sản.

Chuyến khảo sát là hoạt động quan trọng để Gia Lai hiện thực hóa mục tiêu khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, đưa du lịch cộng đồng trở thành hướng đi bền vững.

