Top 3 hòn đảo tuyệt vời nhất toàn cầu gọi tên Phú Quốc

(GLO)- Theo bình chọn của độc giả, Giải thưởng du lịch Readers’ Choice Awards 2025 của tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) vừa công bố, Phú Quốc xếp hạng nhất châu Á và đứng thứ 3 toàn cầu.

Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách “Những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới”, với điểm số 95.51, tăng so với năm ngoái và vươn lên đứng đầu trong danh sách những đại diện đến từ châu Á.

Phú Quốc có nền kinh tế, du lịch phát triển vượt bậc. Ảnh nguồn internet

Số điểm này được chấm theo mức độ hài lòng với điểm đến, trên nhiều tiêu chí khác nhau, từ chất lượng dịch vụ, cảnh sắc, vẻ đẹp của các bãi biển, ẩm thực độc đáo cho đến sự hiếu khách.

Điểm số ấn tượng cũng đã đưa đảo Ngọc vươn lên đứng thứ 3 toàn cầu, vượt xa các tên tuổi nổi tiếng khác như Maldives (92.31 điểm); Maui của Hawaii (93.35 điểm); Bali (89.84 điểm) hay Phuket (84.62 điểm).

Đây là thành tích đáng tự hào của đảo ngọc khi năm 2024 Phú Quốc xếp ở vị trí thứ 2 ở châu Á, sau Bali.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort - khu nghỉ dưỡng của Sun Group tại Bãi Kem, Phú Quốc cũng vào danh sách resort tốt nhất hành tinh của giải thưởng này.

Theo Sở Du lịch An Giang, sau 9 tháng năm 2025, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đã đạt trên 1,2 triệu lượt, tăng 65,8% so với cùng kỳ và vượt 2,1% kế hoạch năm.

Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc sau 9 tháng đạt khoảng 31.100 tỉ đồng, tăng 90,1% so với cùng kỳ và vượt 32,5% kế hoạch năm. Thị trường khách tới Phú Quốc ngày càng đa dạng, theo thống kê, đảo Ngọc đón khách từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh thiên nhiên tươi đẹp, đảo Ngọc đang sở hữu những hệ sinh thái du lịch toàn diện, đặc biệt tại Nam đảo Phú Quốc, với nhiều trải nghiệm vui chơi giải trí và show diễn nghệ thuật độc bản, hệ thống cơ sở hạ tầng nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới... Đảo Ngọc cũng là nơi duy nhất tại Việt Nam có chính sách thị thực ưu việt, miễn visa cho toàn bộ du khách trên thế giới với thời gian lên tới 30 ngày.