Du lịch Việt Nam thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch thế giới năm 2025

(GLO)- Tại Giải thưởng Du lịch thế giới năm 2025, Việt Nam được trao danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Các danh hiệu này thêm một lần nữa khẳng định sức hút và vị thế ngày càng tăng trên bản đồ du lịch thế giới của Việt Nam.

Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vinh danh Việt Nam ở 2 hạng mục quan trọng: “Điểm đến hàng đầu châu Á năm 2025” (Asia’s Leading Destination 2025) và “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á năm 2025” (Asia’s Leading Heritage Destination 2025).

“Điểm đến di sản hàng đầu châu Á năm 2025” gọi tên Việt Nam. Ảnh: P.V

Đây là lần thứ 7 Việt Nam được trao danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á và lần thứ 3 giành giải thưởng Điểm đến di sản hàng đầu châu Á.

Sự ghi nhận này là thành quả xứng đáng với những nỗ lực thực hiện các chính sách thị thực, sự quyết tâm của các cấp bộ ngành, địa phương, cộng đồng các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, lưu trú và những người làm công tác du lịch trong cả nước. Đất nước xinh đẹp, văn hóa đặc sắc, con người thân thiện là những điểm cộng khiến du khách quốc tế ngày càng muốn chọn Việt Nam làm điểm đến cho hành trình khám phá của mình.

Cùng với 2 danh hiệu trên, nhiều địa phương trong cả nước cũng được vinh danh ở nhiều hạng mục như: Hà Nội được trao danh hiệu “Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á 2025” (Asia’s Leading City Destination) và “Điểm đến ngắn ngày hàng đầu châu Á 2025” (Asia’s Leading City Break Destination).

Hà Nội được trao danh hiệu “Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á 2025”. Ảnh: P.V

Ninh Bình được vinh danh là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2025”. Tam Chúc (Hà Nam) được trao giải “Điểm du lịch văn hóa hàng đầu châu Á”.

Mộc Châu giành giải “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu châu Á 2025”, còn Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục khẳng định đẳng cấp với danh hiệu “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á 2025”.

Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh giành cú đúp danh hiệu “Điểm đến du lịch MICE hàng đầu” và “Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á”, trong khi Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh được vinh danh là “Cơ quan du lịch thành phố hàng đầu châu Á”.

Vũng Tàu được trao giải “Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á”.

Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA), ra đời năm 1993 và được ví như “Oscar của ngành du lịch”, là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các điểm đến, cơ quan quản lý và đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch xuất sắc ở nhiều hạng mục như hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, lữ hành. Năm 2025 là lần tổ chức thứ 31 của giải thưởng này.

Giải thưởng vinh danh ở 3 cấp độ: thế giới, khu vực và quốc gia. Việc bình chọn được thực hiện trực tuyến, với sự tham gia của khách du lịch và các chuyên gia, trong đó mỗi phiếu của chuyên gia có giá trị gấp đôi phiếu bình thường.