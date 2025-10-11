Thanh niên Gia Lai góp sức phát triển du lịch

(GLO)- “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch” là cuộc thi đang được Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức, nhằm khơi dậy niềm tự hào quê hương, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Cuộc thi trở thành sân chơi ý nghĩa, nơi các bạn trẻ thể hiện tình yêu quê hương, khả năng sáng tạo và tinh thần tiên phong trong quảng bá du lịch địa phương.



Hiện tại, 10 video clip xuất sắc nhất (được Ban tổ chức lựa chọn từ 77 sản phẩm dự thi ở vòng sơ khảo) đã được đăng tải trên fanpage “Tuổi trẻ Gia Lai” để triển khai vòng bình chọn trực tuyến. Những video clip này thu hút hàng ngàn lượt xem, hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi trên mạng xã hội.

Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu (Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai) giới thiệu về địa chỉ đỏ Nhà lao Pleiku. Ảnh: M.N

Tham gia cuộc thi, Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu (Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai) đã thực hiện video clip “Nhà lao Pleiku - Nơi ký ức hóa thành bất tử”. Chỉ với 3 phút, tác giả đã dẫn dắt người xem đến với Di tích lịch sử - văn hóa Nhà lao Pleiku. Video clip sử dụng nhiều hiệu ứng sinh động, kết hợp cảnh quay chi tiết từ những phòng giam, hiện vật lịch sử cùng phần thuyết minh cảm xúc của tác giả, đưa người xem ngược dòng thời gian để cảm nhận tinh thần kiên cường của cha ông trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Video clip còn có thông tin về tọa độ, đường đi trên Google Maps, thông tin thời gian mở cửa (vào cửa miễn phí), mã QR giúp người xem dễ dàng đến tham quan. Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu chia sẻ: “Tôi mong muốn lan tỏa niềm tự hào về lịch sử dân tộc, để người trẻ hôm nay thêm yêu quê hương, hiểu được giá trị của hòa bình và trách nhiệm xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Video này đã nhận được nhiều bình luận tích cực. Tài khoản facebook Mít Tờ Tuân Phạm viết: “Lâu lắm rồi mới có người review địa điểm này. Nó mang nhiều ý nghĩa lịch sử và cả những điều thiêng liêng. Cảm ơn tác giả đã chia sẻ để mọi người có thêm góc nhìn về nơi này”.

Không chỉ dừng ở những thước phim lịch sử, nhiều video về cảnh quan thiên nhiên cũng gây ấn tượng mạnh. Tiêu biểu là “Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - Chạm vào huyền thoại đại ngàn” của tác giả Lê Thị Lan Hương-Bí thư Chi đoàn Trường THCS Chu Văn An (trực thuộc Đoàn xã Mang Yang).

Video clip hiện thu hút hơn 1.200 lượt thích, gần 15.000 lượt xem và hàng trăm bình luận, chia sẻ. Video giới thiệu vẻ đẹp kỳ vĩ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - di sản kép được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và là Vườn di sản ASEAN.

Những cảnh quay flycam từ trên cao mở ra khung cảnh rừng già bạt ngàn, những cây đa di sản cổ thụ, tiếng suối róc rách và lời kể bằng tiếng Bahnar của người dân địa phương. Hành trình trekking chinh phục đỉnh Đá Trắng được truyền tải sống động, kèm tọa độ cụ thể giúp du khách dễ dàng tìm đến. Ngoài tiếng Việt, phụ đề tiếng Anh cũng được chèn vào để phục vụ du khách quốc tế.

Tác giả Lan Hương chia sẻ: “Để hoàn thành video clip này, tôi mất khoảng 1 tuần để quay và dựng, đọc lời bình. Giữ rừng hôm nay, thanh niên dựng ngày mai là thông điệp tôi muốn gửi gắm qua video clip này. Mong muốn thế hệ trẻ cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ màu xanh của rừng”.

Trong video clip tham gia cuộc thi, chị Phan Thị Yến (bìa trá)-Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc giới thiệu về nghề làm bánh tráng truyền thống của địa phương mình. Ảnh: M.N

Không chỉ quảng bá cảnh đẹp, các bạn trẻ còn đưa khán giả đến gần hơn với nét ẩm thực đặc sắc của địa phương mình. Video clip “Trải nghiệm nghề làm bánh tráng truyền thống” của chị Phan Thị Yến-Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc giới thiệu quy trình xay bột, tráng bánh, phơi bánh và cả trải nghiệm thực tế của người làm. “Làng nghề bánh tráng truyền thống Tuy Phước Bắc đã có từ rất lâu. Chúng tôi mong muốn thông qua video, du khách sẽ hiểu thêm và trực tiếp trải nghiệm ẩm thực đặc sắc của quê hương”, chị Yến cho hay.

Bên cạnh đó, các video clip khác còn giới thiệu những điểm đến quen thuộc nhưng giàu bản sắc như: làng chài Nhơn Hải, Mũi Vi Rồng, vùng đất Hoài Nhơn, tháp Bánh Ít, nhà rông Tây Nguyên hay những món ăn dân dã: bún tôm, bún rạm… Tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc về du lịch Gia Lai.

Theo yêu cầu của Ban tổ chức, mỗi video clip có thời lượng từ 1-3 phút, quay theo định dạng dọc tỉ lệ 9:16, chất lượng Full HD, giới thiệu chung về du lịch Gia Lai; địa điểm, đối tượng được giới thiệu (nét đặc sắc, hấp dẫn riêng biệt, vị trí, cách thức di chuyển, các điều kiện để trải nghiệm) và truyền tải thông điệp chào đón du khách.

Anh Hồ Trần Phú Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho biết: “Video clip ngắn gọn, súc tích, quay theo định dạng dọc phù hợp với nền tảng mạng xã hội Tik Tok, giúp tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Chỉ với vài phút nhưng các tác giả đã thể hiện được khả năng tóm tắt vấn đề và lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa”.

Các video clip được đăng tải trên trang fanpage Tuổi trẻ Gia Lai để triển khai vòng bình chọn trực tuyến. Ảnh chụp màn hình

Vòng bình chọn trực tuyến cuộc thi đang diễn ra, lễ trao giải dự kiến ra vào vào ngày 12-10. Dù mới ở vòng bình chọn, cuộc thi đã tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của số lượng lớn người xem, đặc biệt là các bạn trẻ.

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhận định: Phát huy vai trò của thanh niên, là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực mà còn là cơ hội để đoàn viên, thanh niên sáng tạo, chia sẻ hình ảnh đẹp của địa phương. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển du lịch của tỉnh nhà.

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, những video clip do thanh niên thực hiện đã và đang góp phần đưa hình ảnh vùng đất Gia Lai đến gần hơn với du khách trong và ngoài tỉnh một cách sinh động, hiện đại và đầy cảm xúc.