Điểm đến Gia Lai

Gia Lai: Bàn giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững

(GLO)- Chiều 8-10, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học về "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững, đưa Gia Lai là điểm đến hấp dẫn ở khu vực Nam Trung bộ".

Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và Thạc sĩ Nguyễn Tùng Lâm-Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật chủ trì hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Hà Duy

Tại hội thảo, các giảng viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã trình bày tham luận về một số nội dung như: quan điểm, định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn liền với bảo tồn văn hóa tại Gia Lai; liên kết vùng trong phát triển du lịch Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên; ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch xanh tại Gia Lai; xây dựng thương hiệu nông sản gắn với phát triển du lịch-hướng đi phát triển bền vững; một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển du lịch bền vững ở Gia Lai; đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Gia Lai.

Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hà Duy

Các ý kiến tại hội thảo đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị về văn hóa, lịch sử, thiên nhiên của tỉnh. Từ đó, đề ra một số định hướng, giải pháp để phát triển du lịch bền vững.

Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị với cơ quan chức năng có những giải pháp hữu hiệu trong đầu tư, nghiên cứu những sản phẩm du lịch trên cơ sở thế mạnh của mỗi địa phương; phát huy vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch, các đơn vị làm công tác du lịch cùng chung tay thực hiện tốt việc phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường.

