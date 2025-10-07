Bình chọn trực tuyến 10 video clip tham gia cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch”

(GLO)- Ngày 7-10, Tỉnh đoàn Gia Lai công bố danh sách 10 video clip được vào vòng bình chọn trực tuyến cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch” năm 2025.

Ban giám khảo chấm điểm các video clip nộp tham gia cuộc thi. Ảnh: M.N

Theo đó, từ 77 video clip tham gia vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn 10 video clip tốt nhất vào vòng bình chọn trực tuyến, gồm: Nhà lao Pleiku-Nơi ký ức hóa thành bất tử (tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu-Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai); Làng chài Nhơn Hải-Bản giao hưởng của sóng và gió (đơn vị: Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh điều tra, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai); Gia Lai: Hành trình Lạc Hồng-Lên non xuống biển (tác giả: Trần Bảo Châu, Đoàn xã Ngô Mây); Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-Chạm vào huyền thoại đại ngàn (tác giả: Lê Thị Lan Hương, Đoàn xã Mang Yang).

Hoài Nhơn-Nơi giao thoa giữa văn hóa, biển cả và tình người (tác giả: Bùi Nguyễn Thế Vinh, Đoàn phường Hoài Nhơn); Trải nghiệm nghề làm bánh tráng truyền thống (tác giả: Phan Yến, Đoàn phường Tuy Phước Bắc); Văn hóa trong từng viên gạch cổ (nhóm ngành Việt Nam học, Đoàn trường Đại học Quy Nhơn); Làng chài hoang sơ quanh Mũi Vi Rồng (tác giả: Nguyễn Phan Đăng Quân, Đoàn xã Phù Mỹ Đông); Trái tim của Tây Nguyên (Đoàn xã Ia Khươl); Đặc sản bún tôm, bún rạm (Đoàn xã Bình Dương).



Cán bộ Đoàn, đoàn viên xã Tuy Phước Bắc quay video clip giới thiệu nghề làm bánh tráng để tham gia cuộc thi. Ảnh: M.N

Ở vòng bình chọn trực tuyến, Ban tổ chức sẽ đăng tải và tổ chức bình chọn các sản phẩm video clip của các thí sinh trên trang fanpage Tuổi trẻ Gia Lai từ ngày 7-10-2025 đến 14 giờ ngày 10-10-2025. Các đơn vị và thí sinh vận động tham gia bình chọn bằng cách like (thích), emoticon tích cực (biểu tượng cảm xúc) và share (chia sẻ), bình luận đối với các sản phẩm của mình.

Căn cứ vào chất lượng tác phẩm dự thi và đề xuất của Ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ xem xét, trao các giải thưởng: ở giải tập thể gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba; ở giải cá nhân gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tối 12-10.