Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Bình chọn trực tuyến 10 video clip tham gia cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 7-10, Tỉnh đoàn Gia Lai công bố danh sách 10 video clip được vào vòng bình chọn trực tuyến cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch” năm 2025.

ban-giam-khao-cham-diem-cac-video-clip-du-thi-vong-so-khao.jpg
Ban giám khảo chấm điểm các video clip nộp tham gia cuộc thi. Ảnh: M.N

Theo đó, từ 77 video clip tham gia vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn 10 video clip tốt nhất vào vòng bình chọn trực tuyến, gồm: Nhà lao Pleiku-Nơi ký ức hóa thành bất tử (tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu-Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai); Làng chài Nhơn Hải-Bản giao hưởng của sóng và gió (đơn vị: Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh điều tra, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai); Gia Lai: Hành trình Lạc Hồng-Lên non xuống biển (tác giả: Trần Bảo Châu, Đoàn xã Ngô Mây); Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-Chạm vào huyền thoại đại ngàn (tác giả: Lê Thị Lan Hương, Đoàn xã Mang Yang).

Hoài Nhơn-Nơi giao thoa giữa văn hóa, biển cả và tình người (tác giả: Bùi Nguyễn Thế Vinh, Đoàn phường Hoài Nhơn); Trải nghiệm nghề làm bánh tráng truyền thống (tác giả: Phan Yến, Đoàn phường Tuy Phước Bắc); Văn hóa trong từng viên gạch cổ (nhóm ngành Việt Nam học, Đoàn trường Đại học Quy Nhơn); Làng chài hoang sơ quanh Mũi Vi Rồng (tác giả: Nguyễn Phan Đăng Quân, Đoàn xã Phù Mỹ Đông); Trái tim của Tây Nguyên (Đoàn xã Ia Khươl); Đặc sản bún tôm, bún rạm (Đoàn xã Bình Dương).

can-bo-doan-vien-doan-xa-tuy-phuoc-bac-quay-video-clip-gioi-thieu-nghe-lam-banh-trang.jpg
Cán bộ Đoàn, đoàn viên xã Tuy Phước Bắc quay video clip giới thiệu nghề làm bánh tráng để tham gia cuộc thi. Ảnh: M.N

Ở vòng bình chọn trực tuyến, Ban tổ chức sẽ đăng tải và tổ chức bình chọn các sản phẩm video clip của các thí sinh trên trang fanpage Tuổi trẻ Gia Lai từ ngày 7-10-2025 đến 14 giờ ngày 10-10-2025. Các đơn vị và thí sinh vận động tham gia bình chọn bằng cách like (thích), emoticon tích cực (biểu tượng cảm xúc) và share (chia sẻ), bình luận đối với các sản phẩm của mình.

Căn cứ vào chất lượng tác phẩm dự thi và đề xuất của Ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ xem xét, trao các giải thưởng: ở giải tập thể gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba; ở giải cá nhân gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tối 12-10.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hát Quốc ca từ địa chỉ đỏ, lan tỏa niềm tự hào trong thế hệ trẻ

Hát Quốc ca từ địa chỉ đỏ, lan tỏa niềm tự hào trong thế hệ trẻ

Chuyển động trẻ

(GLO)- Giữa không gian linh thiêng của Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi, tiếng hát Quốc ca của học sinh Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc vang lên đầy tự tin và xúc động. Một tiết mục không chỉ giành giải thưởng, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

Trạm thông tin

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025: Đồng lòng, chung sức, lan tỏa mạnh mẽ

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025: Đồng lòng, chung sức, lan tỏa sức trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch, nhấn mạnh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự đồng lòng, chung sức của tổ chức đoàn các cấp. 

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng ở xã Phù Mỹ Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng ở xã Phù Mỹ Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, ngày 6-9, Đoàn UBND tỉnh, Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng tại xã Phù Mỹ Nam.

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 5-9, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Kpă Hăn (học sinh lớp 6B, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Chư Sê) vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.