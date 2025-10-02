Bảo tồn lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý gắn với phát triển du lịch

(GLO)- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) gắn với phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới.

Theo Dự án, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã lựa chọn lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý của ngư dân tỉnh Gia Lai và lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Khánh Hòa để bảo tồn và phát huy giá trị, phục vụ phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án này.

Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý gắn với tín ngưỡng thờ cá voi (thần Nam Hải) của ngư dân bản địa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý gắn liền với tín ngưỡng thờ cá voi (cá Ông, thần Nam Hải) của cư dân bản địa, không chỉ mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Lễ tế thần Nam Hải trong lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý. Ảnh: Ngọc Nhuận

Với bề dày lịch sử hơn 200 năm, lễ hội này đã chứng kiến và đồng hành cùng những thăng trầm của vùng đất Nhơn Lý (nay là phường Quy Nhơn Đông) từ những ngày đầu hình thành Trường Lăng vào năm 1815, đến khi chính thức được tổ chức tại vũng Nồm (đầm Xương Lý) vào năm 1839.

Lễ nghinh thần Nam Hải nhập điện - một nghi lễ chính trong lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý. Ảnh: Ngọc Nhuận

Qua nhiều lần tái thiết, đặc biệt là sau năm 2014, lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý được phục dựng đầy đủ.

Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Xương Lý - nơi thờ cá voi (thần Nam Hải) tọa lạc trên triền núi Đơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngày 10-12-2024, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3994/QĐ-BVHTTDL ghi danh lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.