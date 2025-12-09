Gia Lai: 60 học viên tập huấn về công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

(GLO)- Chiều 9-12, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) khai mạc lớp tập huấn về công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch cho 60 cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Tây tỉnh.

Chương trình do Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Lam Nguyên

Trong 2 ngày (9 và 10-12), các học viên sẽ tiếp thu những chuyên đề thiết thực: Xây dựng đời sống văn hóa, quản lý văn hóa cơ sở, công tác gia đình, phòng - chống bạo lực gia đình, phát huy vai trò thiết chế văn hóa ở thôn làng; Phương pháp tổ chức giải thể thao ở cơ sở; Phát triển du lịch cộng đồng: Khai thác giá trị văn hóa địa phương và một số yêu cầu chung trong phục vụ du lịch.

Cùng với đó là các chuyên đề về vai trò của cán bộ cơ sở và người có uy tín trong “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc; Cán bộ cơ sở và người có uy tín-điểm tựa vững chắc của buôn làng…

Theo kế hoạch, ngày 11-12, lớp tập huấn tương tự sẽ được tổ chức tại phường Quy Nhơn Nam dành cho 60 học viên khu vực Đông Gia Lai.