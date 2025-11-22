Người có uy tín góp sức thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao

(GLO)- Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là cầu nối quan trọng, góp phần xây dựng tình đoàn kết, cổ vũ cộng đồng làm kinh tế, lan tỏa giá trị văn hóa.

Ở làng Canh Thành (xã Vân Canh), ông Nguyễn Văn Chiếu (68 tuổi, dân tộc Chăm H’roi) nhiều năm nay được bà con tin yêu bởi tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm. Ông vận động dân làng chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh, phát triển kinh tế, đồng thời miệt mài truyền dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên, giúp các em hiểu phong tục và tự hào về bản sắc dân tộc mình.

Ông Nguyễn Văn Chiếu (thứ 2 từ trái qua) hướng dẫn thanh thiếu niên tập đánh cồng chiêng. Ảnh: T.C

Ông Chiếu cho biết: “Các cháu hầu như đều có thể chơi cồng chiêng trong các dịp lễ hội, cảm âm và trình diễn tốt. Quan trọng hơn, các cháu chịu khó học hỏi nên đã tạo động lực để tôi truyền đạt thêm kỹ năng, giúp các cháu hoàn thiện khả năng đánh cồng chiêng và lan tỏa niềm đam mê cho thế hệ trẻ”.

Em Thanh Quốc Trường (14 tuổi) chia sẻ: “Nhờ ông Chiếu hướng dẫn, em biết đánh cồng chiêng đúng nhịp, cảm nhận giai điệu và tự tin biểu diễn. Ông luôn nhắc nhở phải giữ gìn văn hóa dân tộc nên em cố gắng học để nối tiếp truyền thống”.

Theo ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vân Canh, người có uy tín như ông Chiếu có đóng góp lớn trong việc vận động bà con bảo tồn giá trị văn hóa cồng chiêng, góp phần thực hiện hiệu quả Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I từ năm 2021-2025) tại địa phương.

Ông Đinh Phik (thứ hai từ phải sang, người có uy tín làng 6, xã Vĩnh Quang) cùng Ban Công tác Mặt trận làng tuyên truyền phòng chống tảo hôn tại khu dân cư. Ảnh: T.C

Tại làng 6 (xã Vĩnh Quang), trước đây tình trạng tảo hôn khá phổ biến. Nhờ sự vận động kiên trì của ông Đinh Phik (72 tuổi, người Bahnar) cùng các hội, đoàn thể, tình hình đã chuyển biến tích cực. Ông “đi từng ngõ, gõ từng nhà” giải thích tác hại, tuyên truyền thanh thiếu niên hiểu các quy định của pháp luật để không vi phạm. Vì vậy, nhiều năm liền, làng không còn trường hợp tảo hôn.

Ông Phik nói: “Chúng tôi tiếp tục vận động các hộ ký cam kết không để con em tảo hôn, phân tích hệ lụy và nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời kiến nghị UBND xã tăng cường kiểm tra đăng ký kết hôn và xử lý các trường hợp vi phạm”.

Tại xã Krong, 10 người có uy tín ở 10 làng đã phối hợp cùng chính quyền vận động người dân hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở các tuyến đường vào khu sản xuất; hướng dẫn bà con chuyển đổi nghề, phát triển chăn nuôi, nhận khoán bảo vệ rừng… Những nỗ lực này góp phần cải thiện hạ tầng, đời sống và tạo động lực để vùng nông thôn phát triển bền vững.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, toàn tỉnh hiện có hơn 1.070 người có uy tín. Với uy tín và kinh nghiệm, thời gian qua, đội ngũ này đã có nhiều đóng góp cụ thể, cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác dân vận và các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Công Đạo, Bí thư Đảng ủy xã Krong, cho hay, thời gian qua, người có uy tín trên địa bàn tích cực vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần đẩy lùi hủ tục, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Thời gian tới, xã sẽ tổ chức tọa đàm, tập huấn, khen thưởng để động viên người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, đồng thời hỗ trợ cộng đồng thực hiện các dự án, nâng cao nhận thức và kỹ năng, qua đó góp phần triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND xã An Vinh Đinh Văn Cung cho biết, địa phương sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, hướng dẫn mới nhất về các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ người có uy tín. Xã cũng vận động lực lượng này phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng; phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng; bảo tồn văn hóa, góp phần đưa địa phương ngày càng khởi sắc.