Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

1. Ông Ksor Yung quê ở xã Ia Rbol và theo đạo Tin lành Việt Nam (miền Nam) từ nhỏ. Năm 1980, ông lập gia đình và sống tại buôn Chư Krih, xã Uar.

Thời trai trẻ, ông đã yêu thích âm nhạc và chơi thành thạo cồng chiêng, đàn organ, đàn guitar, thường xuyên biểu diễn trong các dịp lễ hội, sinh hoạt tôn giáo và được bà con quý mến. Ông còn là thợ mộc khéo tay, giúp buôn làng xây dựng nhà sàn. Cuộc sống bên vợ con cùng công việc yêu thích mang lại cho ông nhiều niềm vui.

phat-trien-ban-than.jpg
Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Thế nhưng, năm 2004, chỉ vì nhẹ dạ cả tin, ông đã nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng xấu, từ bỏ gia đình, công việc và đức tin chân chính để đi theo “Tin lành Đê ga”. Ông cùng một nhóm người khác trốn vào rừng và vượt biên sang Campuchia với hy vọng được đưa sang nước thứ ba sống.

“Đến khi phải sống trong trại tị nạn ở nước ngoài, tôi nhận ra mình bị lừa phỉnh và lợi dụng. Lúc đó, tôi nhớ vợ con, buôn làng da diết. Năm 2005, tôi được trao trả về Việt Nam”-ông Yung nhớ lại.

Sau khi trở về, ông Yung đã gặp chính quyền địa phương bày tỏ sự hối lỗi, cam kết từ bỏ con đường sai trái và xin được tiếp tục sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định pháp luật. Bằng lối sống gương mẫu, trách nhiệm, ông dần được người dân tin tưởng. Không lâu sau, ông được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp sự Chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) buôn Chư Krih và trở thành người có uy tín tại địa phương.

2. Trên cương vị mới, ông Ksor Yung tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân không nghe, không tin và không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu.

“Tôi giải thích cho bà con hiểu đạo Tin lành thuần túy đề cao tình yêu thương và sự đoàn kết giữa con người với nhau. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Nhờ kiên trì vận động, thuyết phục, đến nay toàn bộ hộ dân buôn Chư Krih đã sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, không còn ai theo cái gọi là “Tin lành Đê ga” nữa”-ông Yung chia sẻ.

nhieu-khen-thuong.jpg
Ông Ksor Yung đã nhận được nhiều khen thưởng cho cống hiến của mình. Ảnh: R’Ô Hok

Năm 2024, có 2 đối tượng phản động sống lưu vong tại Thái Lan đã cắt ghép hình ảnh, dựng clip và đăng tải lên mạng xã hội, tung tin thất thiệt về việc “ma lai” xuất hiện tại buôn H’Lang (xã Ia Rsai), nhằm gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân.

Ông Yung đã tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ đây là hành vi bịa đặt, mê tín dị đoan nhằm phá hoại cuộc sống bình yên của buôn làng.

Ngoài làm nghề thợ xây, thợ mộc, ông Yung trồng 3 ha mì, 2 sào lúa và nuôi 5 con bò. Nhờ chăm chỉ lao động, kinh tế gia đình ngày càng khấm khá. Ông sẵn lòng cho các hộ nghèo trong buôn mượn tiền không lấy lãi để phát triển kinh tế. Ông thường xuyên tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng. Từ năm 2008 đến nay, với cách xử lý khéo léo, công bằng, khách quan, ông đã hòa giải thành công hàng trăm vụ việc phát sinh tại địa phương.

Nhờ lối sống gương mẫu, giàu lòng nhân ái, vợ chồng ông Yung được nhiều người quý trọng. Hiện có 7 người từ các buôn khác về lập gia đình tại buôn Chư Krih, kết nghĩa và nhận vợ chồng ông làm cha mẹ nuôi.

Ông Nay Phia-Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT buôn Chư Krih-cho biết: Gia đình ông Ksor Yung được bà con địa phương rất tin tưởng, kính trọng. Các con của ông đều tích cực phát triển kinh tế và chăm lo cho cuộc sống gia đình. Riêng người con út của ông hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thiếu tá Trần Xuân Hoàng-Trưởng Công an xã Uar-nhận xét: Thời gian qua, ông Ksor Yung đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không nghe theo, không tin vào các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các đối tượng phản động Fulro.

Với uy tín cá nhân và tinh thần trách nhiệm, ông đã phối hợp vận động hơn 30 người từ bỏ “Tin lành Đê ga” và quay về sinh hoạt tại các tổ chức tôn giáo thuần túy.

Ông cũng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách dân tộc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác dân tộc tại địa phương.

Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, ông Ksor Yung nhiều lần được các cấp chính quyền và cơ quan Công an khen thưởng. Tiêu biểu: năm 2013 được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; năm 2015 được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (cũ) tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng Fulro tại cộng đồng, giai đoạn 2005-2015.

Năm 2022, ông được Công an tỉnh lựa chọn là một trong những người có uy tín được đi thăm quê Bác Hồ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2024, được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (cũ) tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2022-2023.

