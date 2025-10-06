Tạm giam 2 tháng đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

(GLO)- Ngày 6-10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, ở xã Phù Mỹ Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo tài liệu điều tra, sáng 19-8, trong thời gian diễn ra lễ khởi công Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 tại xã Phù Mỹ Đông, Phụng đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Phụng Võ” phát trực tiếp 6 đoạn video quay cảnh người dân tập trung đông tại khu vực.

Trong các video này, Phụng có hành vi la ó, hò hét, kích động, gây mất an ninh trật tự; đồng thời, đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt về Dự án.

Đối tượng Võ Thị Phụng tại buổi làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: ĐVCC

Các nội dung này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp, chính quyền địa phương, tác động tiêu cực đến chính sách phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Phụng vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức, ứng xử trên không gian mạng, có nguy cơ gây phương hại đến trật tự, an toàn xã hội. Tại cơ quan Công an, đối tượng Phụng thừa nhận hành vi vi phạm, bày tỏ sự ăn năn của mình.

Trước đó, ngày 24-9, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Phụng.