Lãnh án 20 năm tù sau 16 năm trốn truy nã về tội mua bán ma túy

(GLO)- Ngày 30-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Chương (SN 1970, tỉnh Hưng Yên) 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6-2006, Nguyễn Thị Bích (SN 1956, tỉnh Đồng Nai) đặt mua 1 kg cần sa khô với giá 850 nghìn đồng từ Chương. Sau đó, Chương nảy sinh ý định trồng cần sa để bán.

Chương mượn đất rẫy của người thân tại xã Ia Le với lý do trồng cây thuốc nam. Chương mang hạt cần sa từ tỉnh Lâm Đồng lên gieo trồng trên 2 khoảnh đất, một mình trực tiếp chăm sóc.

Đến tháng 8-2008, khi một số cây cần sa đã lớn, Chương thu hoạch và thỏa thuận bán 2 kg cho Bích với giá 1,7 triệu đồng.

Khoảng 20 giờ ngày 1-9-2008, Chương mang 2 kg cần sa đến xã Ia Le để giao dịch với Bích thì bị Công an xã Ia Le phát hiện. Chương bỏ trốn, còn Bích bị bắt quả tang cùng tang vật 2 kg cần sa khô.

Khám xét tại khu vực rẫy, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 910 kg cần sa khô. Toàn bộ tang vật đã được tiêu hủy theo quy định. Ngoài ra, trong quá trình khám xét, khi biết số cây “thuốc nam” thực chất là cần sa, người nhà Chương đã đưa 35 triệu đồng và 4 cây vàng để hối lộ. Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản thu giữ.

Bị cáo Chương tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30-9. Ảnh: N.L

Sau khi bỏ trốn, Chương di chuyển nhiều nơi, làm nghề nuôi cá ở Đồng Nai; đến năm 2010 lên huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã Ea Kuêh, tỉnh Đắk Lắk) làm nông để che giấu thân phận.

Suốt 16 năm lẩn trốn, đối tượng bị truy nã toàn quốc. Đến ngày 27-9-2024, Chương bị bắt giữ tại Đắk Lắk theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.